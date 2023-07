La maison d’une femme de l’Alberta détruite par une tornade, suscitant l’aide de la communauté

Elisa Humphreys savait qu’elle avait besoin d’aide après qu’une tornade a rasé deux structures sur sa propriété du centre de l’Alberta au cours de la fin de semaine.

Mais son appel à l’aide sur les réseaux sociaux a fini par attirer des dizaines de bénévoles locaux qui se sont présentés pour aider à nettoyer les restes brisés de la maison et du mobile home qui s’y trouvaient autrefois.

Humphreys a estimé qu’il y avait 100 aides dans sa propriété juste au nord-est de Carstairs dimanche après-midi – tellement que la seule tâche d’une personne était de diriger les autres où se garer. Mais elle a dit que la tornade de samedi avait laissé plus qu’assez de travail pour tout le monde.

« C’est comme des confettis de maison brisée sur quelques kilomètres sur la route », a déclaré Humphreys lors d’un entretien téléphonique, s’arrêtant fréquemment pour remercier personnellement chaque bénévole.

« C’est comme un accident d’avion et un champ de débris. »

Cinq maisons ont été complètement détruites après le passage de la tornade entre Carstairs et Didsbury en début d’après-midi samedi, a déclaré samedi le chef des pompiers de Carstairs, Jordan Schaffer. Cela comprenait une maison où les sauveteurs ont dû extraire une femme de son sous-sol.

Bien que d’autres maisons aient été endommagées, personne n’a été tué. Aucune blessure grave n’a été signalée, bien que de nombreux animaux, dont des vaches, des poulets et un cheval, soient morts ou aient été euthanasiés, a indiqué la police.

Marianna Greenhough, météorologue à Environnement et Changement climatique Canada, a déclaré que deux météorologues étaient dans la région dimanche pour mener une enquête sur les dommages en collaboration avec le projet Northern Tornadoes.

Connell Miller, chercheur en ingénierie du groupe, a déclaré que la tornade était probablement la plus forte à avoir frappé la province depuis 2000, lorsqu’une tornade a frappé un terrain de camping à Pine Lake près de Red Deer, en Alberta.

Onze personnes sont décédées, dont un enfant de deux ans de Brampton, en Ontario. Une 12e personne est décédée à l’hôpital un mois plus tard.

« Il y avait beaucoup d’opportunités où si quelque chose s’était passé un peu différemment, les gens auraient pu être gravement blessés », a déclaré Miller à propos du twister de samedi, ajoutant qu’une cote de force ne sera probablement pas disponible avant mardi.

Humphreys a déclaré qu’elle travaillait sur son canapé samedi après-midi et qu’elle se faisait une tasse de café lorsqu’elle a reçu un avis d’alerte d’urgence.

« Je n’avais pas quitté mon pyjama. Je n’avais pas de soutien-gorge, je ne m’étais pas brossé les dents, puis l’alarme s’est déclenchée sur mon téléphone et j’ai regardé par la fenêtre, et il y avait juste une énorme tornade », a-t-elle déclaré.

Comme elle vivait dans une maison mobile, il n’était pas sûr d’y rester, et elle a dit que l’autre maison sur sa propriété était assise sur des poutres en I et non attachée à une fondation. Alors elle a sauté dans sa voiture en pyjama et est partie, puis a regardé de loin l’énorme nuage en entonnoir « déchiqueter » sa propriété.

Humphreys est rapidement revenue lorsque la tornade est passée et a trouvé deux de ses chevaux blessés, dont l’un a dû être abattu par un vétérinaire. Un voisin a trouvé un autre cheval sur la route. Dans une coulée voisine, elle a déclaré que les arbres étaient empilés les uns sur les autres sur près de trois étages.

Dimanche, des volontaires ont trouvé des photos de famille parmi les débris et les ont conservées dans des sacs refermables. L’une d’elles a emmené son chat blessé chez le vétérinaire. Beaucoup ont offert des cartes-cadeaux – elle en avait une valeur de 500 $ entre les mains pendant qu’elle parlait avec La Presse canadienne.

Elle a dit qu’elle espérait que quelqu’un trouverait des vêtements, notant qu’elle avait passé la journée dans une tenue empruntée après avoir cherché refuge chez l’ami de son fils samedi soir.

Humphreys a déclaré qu’elle n’était pas du tout surprise par la générosité de la communauté. Un de ses voisins, qui, selon elle, a perdu toute sa ferme dans la tornade, a même offert son soutien.

« Quand je lui ai parlé au téléphone, il m’a dit : ‘Si tu as besoin de quoi que ce soit, Elisa, fais-le moi savoir' », a-t-elle dit.

Le ministre de la Sécurité publique et des Services d’urgence de l’Alberta, Mike Ellis, a tweeté samedi que l’Alberta Emergency Management Agency travaillait avec les autorités locales.

«Aux personnes touchées, sachez que la province est là pour vous pendant cette période difficile», indique le tweet.

Humphreys a déclaré qu’elle n’était pas assurée en raison des types de structures sur sa propriété.

La police a demandé dimanche aux automobilistes de rester à l’écart de la zone de tornade, affirmant que tant de personnes s’arrêtaient pour voir que cela causait des problèmes aux premiers intervenants qui se trouvaient toujours dans la région.

Ils ont déclaré avoir accusé une femme de conduite imprudente et de conduite distraite après avoir allégué qu’elle s’était garée au milieu de la route et avait pris des photos, même lorsque les agents lui avaient dit de continuer. Les agents ont également dû réagir à une collision dans la région car les gens ne faisaient pas attention à la route, a indiqué la police.

Greenhough a déclaré que l’Alberta voit généralement 15 tornades par an, sur la base des données recueillies entre 1980 et 2009. Cette année, elle a déclaré que la province en comptait déjà 13.

La Presse canadienne

Tornade