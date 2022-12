La maison d’une famille interraciale du Tennessee incendiée dans un crime de haine

La haine prospère même pendant la période des fêtes.

Le 1er novembre 2021, la famille Mays était en vacances et profitait d’un peu de temps libre. Pendant ce temps, à Ripley, dans le Tennessee, quelqu’un pulvérisait de la peinture “ni ** er lover” sur leur maison et y mettait le feu. Selon un CNN rapport, au moment où un voisin a appelé les pompiers et ils sont arrivés sur les lieux, tout était perdu.

Plus d’un an plus tard, la famille quasi sans abri n’a toujours aucune information sur qui a ruiné leur vie et ils ne sont pas impressionnés par les efforts du service de police pour le savoir.

S’il était un homme blanc, cela aurait été réglé en 2015 lorsqu’il dit que le harcèlement a commencé à l’origine, a déclaré Mays. “Ils n’ont poursuivi personne. Ils n’ont pas essayé. Ils ne voulaient pas de moi là-bas », a déclaré Mays.

Le message visait carrément la femme d’Alan Mays (il est noir et elle est blanche) et il dit qu’ils ont été la cible d’attaques racistes pendant des années avant l’incendie criminel. Ils ont documenté des incidents d’effractions et des personnes venant dans leur propriété pour crier des insultes racistes.

Ni la police locale ni le Tennessee Bureau of Investigation n’ont fourni d’informations. Mays dit que la dernière fois qu’il a parlé à l’une ou l’autre des forces de l’ordre, c’était en avril. La frustration des Mays est aggravée par le fait que la loi du Tennessee interdit aux autorités de qualifier un incident de «crime haineux» tant qu’un suspect n’a pas été nommé.

Cette loi est stupide comme f ** k. Ray Charles, Helen Keller, Stevie Wonder et le personnage de Denzel Washington dans Book of Eli peuvent tous voir qu’il s’agit d’un crime de haine. La famille est traumatisée au point de prendre des médicaments et de manquer de sommeil. Ils sont également au bord de l’itinérance car la compagnie d’assurance cessera bientôt de payer leur loyer dans un complexe d’appartements à proximité.

« Alors, qu’est-ce que je vais faire ? Je suis une épave nerveuse. Je n’ai pas dormi depuis deux nuits, d’accord, parce que je ne sais pas quoi faire », a déclaré Mays à CNN. « Je suis perdu… J’ai fait tout ce que je pouvais faire. J’ai tout fait correctement. »

‘Merica être ‘Merica’ing.