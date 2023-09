La maison d’un capitaine de navire à Seattle, via la Norvège, retrouve une nouvelle vie

Il y a six ans, Sonya Schneider et son mari, Stuart Nagae, ont acheté un monument historique désigné par le gouvernement fédéral à Seattle, une maison de 5 000 pieds carrés sur deux étages recouverte de bardeaux de cèdre de l’Ouest sombres et anciens, avec plusieurs pignons et lucarnes. et un toit en bardeaux de cèdre. Il se trouvait sur un terrain inhabituellement grand de 3/4 acre avec des érables matures, des sapins de Douglas et une pruche, à Ballard, un vieux quartier de Seattle sur Puget Sound.

La maison, pour laquelle le couple a payé 2,5 millions de dollars, selon les archives publiques, a été construite en 1933 par un capitaine de navire norvégien, Ole E. Nilsen, apparemment comme une réplique de sa maison d’enfance à Bergen, en Norvège.

Au début du XXe siècle, les industries de la construction navale, du bois et de la pêche de Ballard ont attiré des milliers d’immigrants scandinaves. Aujourd’hui, la communauté conserve sa forte identité ethnique, avec un défilé annuel du patrimoine norvégien et un nouveau musée national nordique.

La maison est un exemple unique d’architecture vernaculaire scandinave, à l’intérieur comme à l’extérieur. Il a été construit par des artisans hautement qualifiés qui ont soigneusement lambrissé les murs et les plafonds de sapin de Douglas. (Les planches sont placées parallèlement aux lambris et verticalement au-dessus.) Le salon a un plafond voûté à double hauteur avec un balcon mezzanine caractéristique des maisons norvégiennes du XIXe siècle ; sa balustrade a des balustres sculptés et sa poutre de support est décorée de volutes colorées, de feuilles d’acanthe et de motifs floraux, un style de peinture folklorique rurale norvégienne traditionnelle appelée rosemaling, ou peinture à la rose.

Lorsqu’elle a vu la maison pour la première fois, Schneider, 45 ans, dramaturge originaire de San Diego, a rappelé qu’elle avait immédiatement reconnu sa valeur. « J’ai grandi dans une maison construite en 1933 avec des qualités similaires », dit-elle. « J’ai été élevé dans l’optique de comprendre la qualité de l’espace et le savoir-faire artisanal. » (Nagae, 46 ans, est un investisseur en capital-risque japonais-américain de Seattle.)

Au cours des dernières années, avec une famille qui comprend deux filles de 14 et 11 ans, le couple a intégré à l’intérieur sa collection croissante d’art contemporain (de la photographe Nan Goldin, de l’artiste autochtone de l’Oregon Marie Watt et de Roger Shimomura, originaire de Seattle, entre autres). et un mélange éclectique de meubles du milieu du siècle et contemporains.

Le résultat est un nouveau mélange d’éléments de conception transcendant le temps. « Nous avons les deux mondes qui parlent », a déclaré Schneider. « La vieille maison est heureuse d’être recouverte d’art contemporain. Nous avons introduit de la lumière et de la couleur dans les pièces sombres.

Il n’y avait qu’un seul problème : la cuisine américaine était trop petite. « Je pense que le capitaine Nilsen avait un domestique qui cuisinait », a déclaré Schneider. « Il y a une petite chambre au sous-sol. »

Le couple a décidé que la maison méritait une cuisine plus grande, même s’ils n’ont fait appel à aucun architecte jusqu’à ce qu’ils en rencontrent un à Rome, il y a six ans, lors d’un concert de Pearl Jam.

Mike Mora, co-fondateur d’Heliotrope Architects à Seattle, et sa femme, Jessica, étaient venus assister au concert et voir leurs amis de longue date Jeff Ament, membre du groupe de Seattle, et sa femme, Pandora Andre-Beatty.

«Cette nuit-là, Pandora m’a présenté Sonya et Stuart, et nous avons appris que nous vivions à 800 mètres l’un de l’autre à Seattle», se souvient Mora. « Je connaissais très bien la maison puisque je passe devant elle tous les jours pour me rendre au travail. »

Schneider a invité Mora et a partagé ses rêves.

Elle souhaitait une nouvelle cuisine lumineuse où sa famille et ses amis pourraient se réunir, qui permettrait une circulation entre les espaces intérieurs et le jardin.

Elle était complètement ouverte d’esprit : « Quand nous avons commencé à parler, j’ai dit : « Laissons-nous tenter par le projet le plus fou, puis réduisons-le ; nous sommes attirés par l’architecture moderne.

Mora était ravie. « Nous étions heureux de ne pas avoir besoin de concevoir une réplique d’un bâtiment vieux de 100 ans ; nous pourrions en être influencés mais faire un ajout très à son époque, avec des lignes contemporaines et un verre plus expansif.

Heliotrope Architects, fondée en 1999, compte plusieurs clients institutionnels de premier plan, dont REI, Amazon, Microsoft et Nordstrom. En 2020, il a remporté le prix James Beard pour la conception exceptionnelle d’un restaurant. Son travail résidentiel, cependant, tend à être minimaliste, durable et avec une qualité, disent-ils, qui « résiste aux intempéries ».

Le plan de Mora pour la cuisine suivait ces principes ; il est d’une simplicité trompeuse, silencieux et élégant.

L’ajout de 500 pieds carrés est une construction contemporaine à poteaux et poutres.

« C’est une histoire, parce que nous n’avions plus besoin de programme », a déclaré Mora. Il complète la maison mais est autonome.

Les deux structures sont reliées par un passage en verre qui accentue le caractère distinct de chacune. Mora a choisi des murs en briques noires pour rappeler les bardeaux gris foncé de la maison. Ses plans ont facilement obtenu l’approbation du conseil des monuments locaux. Comme le disait Schneider : « Ils voulaient que nous fassions quelque chose qui reflète la période actuelle. »

L’intérieur de la cuisine est tout aussi raffiné : comme la maison, il est entièrement lambrissé, mais de manière fraîche et contemporaine. Les armoires sont en chêne blanc teinté ; les poutres et les colonnes sont en sapin de Douglas teinté. Le plafond est en cèdre clair. Le sol est en béton ciré.

Dans la zone de cuisine, un long comptoir avec un évier de ferme se trouve sous une paroi vitrée. Derrière se trouve un grand îlot recouvert de quartzite, qui comprend le poêle et un autre comptoir, avec des sièges de bar, pour manger et admirer le cuisinier.

L’espace est composé de surfaces propres ; il n’y a pas de désordre. Les armoires n’ont pas de matériel externe.

D’un côté, des portes vitrées s’ouvrent à l’ouest (et une terrasse avec vue sur Puget Sound).

Sur le mur d’en face, des armoires intégrées mènent à une table de cuisine et à quatre chaises fabriquées par le designer Bowen Liu de Brooklyn, ainsi qu’à un superbe lustre en verre soufflé Lindsey Adelman. Sa paroi vitrée offre une vue sur le nouveau jardin au sud réalisé par l’architecte paysagiste David Berleth.

La terrasse extérieure au sud, ombragée par un surplomb, est équipée d’un barbecue à bois intégré pour faire des grillades, un passe-temps favori de Nagae, mais l’action principale à l’extérieur est la cour à l’ouest, avec une loggia pour l’extérieur privé. à manger.

Les Norvégiens ont une expression : « Le bois est notre archive vivante ». Dès l’an 800 après J.-C., les Vikings faisaient preuve d’un excellent savoir-faire et de leur connaissance des techniques de construction en bois sur leurs drakkars.

Heliotrope Architects honore ces traditions artisanales, ce qui peut expliquer la profonde résonance de la cuisine avec Schneider.

« La cuisine ressemble vraiment à une collaboration ; cela s’est vraiment déroulé comme je l’espérais », a-t-elle déclaré. « Je me sens désormais connectée à ce lieu à travers ce projet : c’est un hommage à la vieille maison et un clin d’œil à la sensibilité japonaise très minimaliste de mon mari. »