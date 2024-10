La Maison du Moulin / Estudio Vilablanch

© Eugéni Pons

+ 13





200 m²



2023



FLOS, VitrA, ZANOTTA



Agnès Blanch, Elina Vila



© Eugéni Pons

Description textuelle fournie par les architectes. À La Vilella Baixa, cet ancien moulin hydraulique se dresse sur un terrain de 3 000 m² entouré de vignes et d’oliviers. Le moulin désaffecté, situé le long de la route de Lloá qui longe la rivière Montsant, a été transformé par notre studio en une maison contemporaine de 200 m², grâce à un projet qui est resté connecté à son passé et à la nature qui l’entoure.

© Eugéni Pons

Élévation

Depuis que le bâtiment a été classé avec le statut de protection BCIL (Bien Culturel d’Intérêt Local), Vilablanch Studio a dû relever le défi de conserver et restaurer les éléments catalogués qui composaient le projet, composé de deux constructions de périodes différentes :

16ème siècle. Cette période voit la construction du bâtiment qui abritait le moulin hydraulique (utilisé d’abord pour la production de papier et plus tard pour l’huile) et la résidence de la famille travaillant au moulin.

19ème siècle. Au cours de ce siècle, une tour octogonale de style mudéjar fut construite pour alimenter le moulin en eau. Le bâtiment disposait également de deux grandes terrasses et d’un espace vert donnant accès à la parcelle.

© Eugéni Pons

Plan d’accès linéaire

Comprendre le passé du projet était essentiel pour mener une restauration respectueuse et intégrée au paysage local. C’est pourquoi, avant de commencer les travaux, nous avons mené des recherches approfondies et, extérieurement, avons préservé l’architecture. L’intérieur a été restauré en récupérant des éléments d’origine, et le volume a été agrandi en creusant l’ancien canal d’eau du moulin.

© Eugéni Pons

Plan d’étage 02

© Eugéni Pons

Après plus de trois ans de travaux, notre studio a également relevé un autre défi majeur : relier intérieurement tous les bâtiments, car la résidence militaire d’origine n’avait pas d’accès direct à la tour de l’intérieur. Puisque le projet ne permettait aucune augmentation ou ajout de volume extérieur, tout agrandissement ou raccordement devait être fait à l’intérieur.

© Eugéni Pons

Plan d’étage 01

Un tunnel vertical et une petite section horizontale ont été creusés, en suivant l’ancien canal d’eau qui servait autrefois à l’écoulement de l’eau, pour relier tous les bâtiments. À l’intérieur de ce tunnel, nous avons installé un grand escalier en colimaçon qui relie désormais l’ensemble du bâtiment et offre un accès direct à la tour. Cela a créé une mise en page fluide et interconnectée :

Au rez-de-chaussée, nous avons conçu une chambre avec salle de bain (située dans l’ancienne meule), un séjour et une petite cuisine. Cet étage est désormais équipé pour les personnes à mobilité réduite.

Le premier étage est dédié à la zone nuit, avec une chambre principale et sa salle de bain attenante, une deuxième chambre et une autre salle de bain, tandis qu’une pièce polyvalente se trouve désormais dans les combles.

Tout au long de la tour, nous avons intégré une cuisine spacieuse reliée au salon, située dans l’ancien belvédère avec une vue magnifique sur le village.

© Eugéni Pons

© Eugéni Pons

Grâce à cet agencement, nous avons réussi à concevoir une maison qui répond à tout le confort d’une maison du 21e siècle. La réhabilitation a été réalisée en mettant l’accent sur la réduction de l’empreinte écologique, en utilisant uniquement des techniques 100 % manuelles (aucune machine n’a été utilisée) et des matériaux naturels. De plus, nous avons cherché à maximiser l’utilisation des ressources naturelles grâce à des solutions telles que des panneaux solaires pour l’autosuffisance énergétique, l’eau souterraine à usage domestique et le contrôle naturel du climat via un système de puits canadien.