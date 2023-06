La maison du ministre de l’Union RK Ranjan Singh incendiée à Imphal dans le Manipur

La maison d’un ministre de l’Union a été attaquée par une foule de plus de 1 000 personnes à Manipur la nuit dernière, lors du dernier incident de violence dans l’État du nord-est qui a été témoin d’affrontements entre deux groupes au sujet de la demande d’inclusion dans les tribus répertoriées (ST) catégorie. Le ministre de l’Union, RK Ranjan Singh, n’était pas à la maison d’Imphal au moment de l’incident, ont indiqué des responsables.

La foule a réussi à atteindre la maison du ministre à Kongba malgré un couvre-feu à Imphal. Il y avait neuf escortes de sécurité, cinq gardes de sécurité et huit gardes supplémentaires en service à la résidence du ministre au moment de l’incident.

Un membre du personnel de sécurité au domicile du ministre a déclaré que la foule avait lancé des bombes à essence dans toutes les directions lors de l’attaque.

« Nous n’avons pas pu empêcher l’incident car la foule était écrasante et nous ne pouvions pas contrôler la situation. Ils ont lancé des bombes à essence venant de toutes les directions … de la voie de contournement derrière le bâtiment et de l’entrée principale. ne contrôle pas la foule », a déclaré L Dineshwor Singh, commandant de l’escorte.

Le commandant de l’escorte a déclaré qu’environ 1200 personnes faisaient partie de la foule.

C’est la deuxième fois que la maison du ministre est attaquée par une foule. Lors de l’attaque de mai, le personnel de sécurité a tiré en l’air pour disperser la foule.

Des affrontements ont éclaté à Manipur après qu’une « Marche de solidarité tribale » a été organisée dans les districts des collines le 3 mai pour protester contre la demande de la communauté Meitei pour le statut de tribu répertoriée (ST).

La violence à Manipur a été précédée par des tensions liées à l’expulsion des villageois de Kuki des terres forestières de la réserve, ce qui a conduit à une série de petites agitations.

Les Meiteis sont une communauté majoritaire à Manipur suivie de communautés tribales comme les Nagas et les Kukis.

RK Ranjan Singh, qui est ministre d’État aux Affaires extérieures et à l’Éducation, a récemment tenu une réunion avec un groupe d’intellectuels des communautés Meitei et Kuki de Manipur pour discuter de la manière de ramener la paix dans l’État du nord-est touché par la violence, ont déclaré des sources à NDTV.

Nous ne devons blâmer aucune communauté ou groupe ethnique… Les relations harmonieuses entre les groupes ethniques sont souvent violées par les dirigeants à des fins politiques. Les politiciens myopes jouent souvent avec la vie et les émotions des gens ordinaires… Ils ont fait assez de mal à la société. Leurs tactiques provoquent des pertes inimaginables, par exemple l’enfer ethnique actuel. Ces dirigeants locaux doivent être identifiés et condamnés », a écrit M. Singh dans la lettre au Premier ministre Modi le 21 mai.

Plus de 70 personnes sont mortes depuis le 3 mai dans des affrontements entre les Meiteis, qui vivent dans et autour de la vallée de la capitale de l’État Imphal, et la tribu Kuki, qui sont installés dans les collines, sur la demande des habitants de la vallée pour l’inclusion dans les tribus répertoriées ( ST).