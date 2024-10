La maison du meurtre des frères Menendez détruite pour des rénovations, un ouvrier donne une visite

Le meurtre sauvage de leurs parents par les frères Menendez en 1989 a laissé une marque horrible dans le salon de leur maison familiale – une scène effrayante qui hante toujours plus de 30 ans plus tard.

Le somptueux manoir de Beverly Hills fait peau neuve par ses nouveaux propriétaires… et le récent TikTok d’un ouvrier du bâtiment emmène les téléspectateurs dans la pièce fraîchement vidé où José et Kitty Menéndez ont été assassinés.

Le TikTok montre l’étrange salle familiale dépouillé jusqu’à ses os, avec seulement le cadre de l’étagère en bois et les rideaux drapés encore debout, ainsi que quelques marques orange et un mur déchiré là où se trouvait autrefois la télévision.

Le reste de la visite de la maison vide est tout aussi troublant, et l’extérieur n’est pas meilleur – il est clair que l’endroit est en pleine rénovation et semble tout sauf accueillant en ce moment.

Bien entendu, une version de la maison a été présentée dans Ryan Murphy « Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story », qui a été publiquement critiqué par Erik, la moitié du fameux duo.

Erik a d’abord exprimé ses critiques par téléphone à l’acteur qui l’incarnait, Cooper Kochqui a récemment partagé dans une interview qu’il avait assuré au détenu son le but était de le représenter le plus authentiquement possible.