La maison du meurtre de Chris Watts dans le Colorado peine à trouver un acheteur

La résidence de 5 chambres à Frederick, CO – qui a été largement mise en avant dans le documentaire Netflix de 2020 « American Murder: The Family Next Door » – est sur le marché depuis 156 jours, selon Zillow .

Le point de friction pourrait être la stigmatisation de cette horrible affaire… Chris purge cinq peines de prison à vie derrière les barreaux et a avoué avoir tué son épouse, Shanannet leurs 2 petites filles Belle et Céleste, après tout — ou il se pourrait que d’autres maisons dans la région aient été vendues dans une fourchette beaucoup plus basse… de 435 000 à 475 000 dollars par Zillow.