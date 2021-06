La maison du meurtre de Charles Manson où ses partisans ont tué un couple est vendue 1,8 million de dollars

LA maison de LOS Angeles où la famille Manson a assassiné Leno et Rosemary LaBianca qui languissaient depuis des mois sur le marché immobilier a sécurisé un acheteur qui a payé en dessous du prix demandé de 2,2 millions de dollars.

La propriété 3301 Waverly Drive dans le quartier de Los Feliz, est une maison de 1 655 pieds carrés, deux chambres et deux salles de bain qui était autrefois une scène d’homicide notoire il y a plus d’un demi-siècle, a été arrachée pour 1 875 000 $.

L’ancienne maison de Leno et Rosemary LaBianca vendue à un acheteur anonyme pour 1,87 million

Les meurtres de LaBiancas sont survenus moins de 24 heures après les meurtres de Tate et de quatre autres à Beverly Hills qui ont été ordonnés par Charles Manson Crédit : AP : Presse associée

La maison des années 1920 a été le théâtre d’un double homicide où les partisans de Charles Manson ont torturé et assassiné les LaBiancas

La liste de Redfin a confirmé: « Cette maison s’est vendue hier. »

La maison de Los Feliz où les partisans de Charles Manson ont sauvagement torturé et assassiné Leno et Rosemary LaBianca en 1969 a été confiée par la star de « Ghost Adventures » Zak Bagans à un acheteur mystère, rapporte TMZ. <<>>

Chaîne de voyage Aventures de fantômes La star Zak Bagans a acheté la maison l’année dernière pour 1,98 million de dollars, apparemment avec l’intention d’y tourner un projet de film.

Cependant, Bagans a supprimé la production après avoir déterminé que l’histoire troublée de la maison devait être enterrée et par respect pour la famille LaBianca, selon TMZ.

Le prix de vente était bien inférieur au prix initial de 2,2 millions de dollars

Le regretté Charles Manson avait ordonné à ses disciples de commettre les meurtres dans l’espoir que cela inspirerait une guerre raciale Crédit : AP : Presse associée

Les meurtres de la famille Manson ont provoqué l’hystérie à Los Angeles et ont incité les élites hollywoodiennes à rechercher une protection ou même des cachettes.

Le célèbre chef de secte est décédé de causes naturelles le 19 novembre 2017, dans un hôpital près de la prison d’État de Californie à Corcoran, en Californie, où il purgeait une peine d’emprisonnement à perpétuité pour les meurtres de masse de l’actrice enceinte Sharon Tate et de six autres personnes.

Il avait 83 ans.

Manson est décédé à 83 ans le 19 novembre 2017 Crédit : AFP

Le prix initial de l’autocollant était de 2,2 millions de dollars lors de sa publication en octobre dernier.

La description Redfin du 3311 Waverly Drive n’a pas reculé devant le pedigree de la propriété; même en embrassant des investisseurs ou des fans de l’histoire pour prendre le spread pour en faire un profit.

« Attention aux constructeurs/développeurs/flippers/amateurs d’histoire et à ceux qui cherchent [to] ajoutent leurs touches pour réinventer l’une des propriétés les plus uniques de LA », lit-on dans la description de Redfin.

« C’est une opportunité idéale. Maison classique avec piscine à un étage, fermée par Los Feliz des années 1920, avec des vues à couper le souffle et dégagées à l’avant et à l’arrière et une histoire tristement célèbre.

La maison de plain-pied fermée des années 1920 « offre une intimité sans précédent » tout en étant entourée d’arbres fruitiers et de verdure.

À la suite de sa condamnation, Manson a été condamné à mort, mais une loi californienne supprimant la peine capitale l’a transformée en une peine d’emprisonnement à perpétuité. Crédit : AP : Presse associée

La maison repose sur un terrain de 31 000 pieds carrés avec une piscine et « nichée dans un emplacement privilégié au nord du réservoir Rowena » et offre une vue imprenable sur le centre-ville de Los Angeles, les collines de Silver Lake et Griffith Park, selon la liste.

Les membres du gang Manson avaient la propriété sur leur radar après avoir prétendument assisté à une fête à côté de la maison LaBianca et décidé de les tuer au hasard dans le cadre d’un plan visant à inspirer une guerre raciale.

Le 8 août 1969, le redoutable chef de la secte a ordonné à quatre de ses disciples – Susan Atkins, Linda Kasabian, Patricia Krenwinkel et Charles « Tex » Watson – de se rendre à Beverly Hills à l’adresse partagée par l’actrice enceinte Sharon Tate et le réalisateur Roman Polanski avec le commande de « détruire totalement tout le monde, aussi horrible que possible ».

La propriété Labianca au 3311 Waverly Drive avait initialement été achetée par une star de téléréalité qui prévoyait de produire un projet mais l’a retiré par respect pour la famille. Crédit : realtor.com

La nuit où Tate a été tuée, elle avait invité trois amis à dîner : le coiffeur Jay Sebring, l’ami de Polanski Wojciech Frykowski et sa partenaire, l’héritière de café Abigail Folger.

Les membres de la famille les ont tous tués cette nuit horrible.

Les meurtres de LaBiancas sont survenus moins de 24 heures après les meurtres de Tate et de quatre autres personnes à Beverly Hills.

Le gang meurtrier – qui comprenait également Leslie Van Houten et Steve « Clem » Grogan – a sauvagement torturé, assassiné et mutilé le riche couple de Los Angeles Rosemary et Leno LaBianca.

Ils ont ensuite utilisé leur sang comme encre pour écrire « Rise », « Death to Pigs » et « Healter Skelter », une référence déplacée à la chanson des Beatles « Helter Skelter », sur les murs et la porte du réfrigérateur.

Manson et ses complices ont été jugés et condamnés pour les meurtres, à l’exception de Kasabian qui a témoigné contre eux et n’a joué aucun rôle direct dans les meurtres.

Après sa condamnation, Manson a été condamné à mort.

Mais il a été épargné par l’exécution et condamné à la prison à vie après que la Cour suprême de Californie a déclaré la peine de mort inconstitutionnelle.