Le domicile du maire de Los Angeles, Eric Garcetti, a été encerclé par la police hier alors que les manifestants de Black Lives Matter l’ont pris pour cible lors du verrouillage extrêmement impopulaire imposé en Californie.

De violents affrontements entre officiers et manifestants ont éclaté dimanche matin, avec une arrestation, alors que près de deux semaines de manifestations se poursuivaient.

Des vidéos de l’extérieur de Getti House – la résidence officielle du maire – ont montré le LAPD portant des casques anti-émeute utilisant des matraques sur les manifestants et en jetant beaucoup d’entre eux au sol, alors que les gens criaient et criaient sur les lieux.

Le groupe a été vu en train de tenter de se protéger des coups de matraque, l’un utilisant une casserole de cuisson comme bouclier et un autre une bouteille d’eau.

Après que Garcetti a ordonné à plus de quatre millions d’habitants de Los Angeles de rester chez eux mercredi la semaine dernière, les manifestants ont continué de descendre dans les rues devant son domicile pour s’assurer que le président élu Joe Biden ne nomme pas Garcetti dans son administration.

Selon certaines rumeurs, le maire serait le choix du chef du logement ou des transports de Biden, mais les manifestants affirment qu’il a échoué en tant que maire et ne devrait pas obtenir le poste.

Le groupe Black Lives Matter LA, qui a organisé les manifestations, a déclaré: « Au cours des deux dernières semaines, nous organisons des rassemblements pacifiques devant le manoir du maire Garcetti, exhortant Joe Biden à s’engager à garder notre maire défaillant hors de son administration.

«Le jour 13, le LAPD a avancé sans avertissement et nous a violemment attaqués.

Un communiqué du LAPD, rapporté par LAIst, a déclaré qu’ils s’étaient avancés sur la foule pour arrêter quelqu’un utilisant un mégaphone – suggérant qu’il s’agissait d’une violation du code de la ville interdisant un « son dépassant 200 pieds ».

« Après plusieurs avertissements, quatre agents ont tenté de procéder à une arrestation lorsque la foule s’est dirigée vers les agents, frappant, poussant et donnant des coups de pied.

Les agents ont utilisé leur matraque pour empêcher la foule de tenter avec force de retirer le suspect de la garde à vue. Cependant, le suspect s’est finalement enfui.

La police a été vue en train de battre des gens avec des matraques et d’en pousser certaines au sol alors que la violence éclatait, de nombreuses personnes criant et criant.

Un autre membre de la manifestation a plutôt été arrêté, Jamie Penn, après avoir affirmé avoir tenté d’utiliser la force pour aider le suspect à s’éloigner de la police – ce qu’elle nie.

Au lieu de cela, l’infirmière de rue affirme qu’elle essayait d’aider un homme âgé qui avait été poussé au sol avant que les policiers ne se précipitent sur eux.

Elle a été détenue et relâchée plus tard le même jour.

S’adressant à KTLA, la cofondatrice de Black Lives Matter La, Melina Abdullah, a suggéré la même chose, affirmant que les agents avaient «tendu une embuscade» à la foule.

Elle a dit qu’avant que la violence n’éclate environ 45 minutes après le début des manifestations, les gens avaient prié et fait du travail de respiration ensemble.

À la suite des récents affrontements, elle affirme que deux manifestants ont été hospitalisés et un autre s’est fait frapper des dents – mais le groupe est toujours déterminé à rentrer chez Garcetti aujourd’hui.

Un autre organisateur du BLM nommé Akili, 72 ans, a déclaré au Los Angeles Times que la police avait formé une ligne le 6 et Irving, bloquant la rue avant de se déplacer en « formation de mêlée » contre eux.

Alors que la violence a éclaté, le LAPD a lancé un appel «Un officier a besoin d’aide» et a déclaré un rassemblement illégal.

Un officier aurait eu une commotion cérébrale possible lorsque sa tête a heurté le sol.

Alors que des vidéos de la violence commençaient à émerger, plusieurs politiciens sont venus dénoncer les actions de la police.

En quelques heures, l’assemblé de l’État de Californie, Miguel Santiago, a écrit: «Les actions brutales du LAPD ce matin sont inacceptables et doivent être dénoncées par tout le monde.

« Je suis avec vous pour dénoncer les brutalités policières exigeant la libération immédiate de Jamie! #FREEJAMIE ‘

En outre, le membre du Congrès américain Jimmy Gomez a déclaré: « En ce qui concerne la réponse de @lapd à Getty House aujourd’hui: les manifestants pacifiques méritent l’espace et les protections nécessaires pour faire entendre leur voix.

«Tout ce qui est inférieur à cela n’est PAS acceptable. Aucune exception. Pas d’excuses.’

La députée Wendy Carillo a ajouté: «Le droit de manifester pacifiquement est un droit du premier amendement qui est sacré.

«J’exhorte le LAPD à s’abstenir de recourir à la force, à pratiquer des tactiques de désescalade et, finalement, à protester contre le public.

« Les manifestations pacifiques ne devraient pas conduire la police en tenue anti-émeute à procéder à l’arrestation au milieu de Covid-19. »

L’ordonnance de verrouillage impopulaire, qui a été publiée sur le site Web du maire la semaine dernière, s’applique aux 4 millions d’habitants de la ville à Los Angeles alors que les cas de COVID-19 et les hospitalisations augmentent dans la région.

L’ordonnance de Garcetti, qui comporte une longue liste d’exemptions pour les résidents et les entreprises, reflétait une directive mise en place par les responsables de la santé du comté de Los Angeles plus tôt la semaine précédente.

La ville, qui est la deuxième plus grande ville du pays, a été informée que le nouveau déménagement était « nécessaire pour la protection de la vie et des biens dans la ville de Los Angeles ».

Garcetti a exhorté les résidents à « tout annuler », affirmant que personne ne devrait accueillir de rassemblements ou aller à des rassemblements. Ceux qui enfreignent les règles peuvent potentiellement être arrêtés, a-t-il averti.

Il survient alors que le comté de Los Angeles, qui abrite la ville et compte environ 10 millions d’habitants au total, a signalé une augmentation du nombre de cas quotidiens avec 6000 infections enregistrées hier.

L’ordonnance de Garcetti limite presque tous les rassemblements sociaux de personnes de plus d’un foyer, mais exempte les services religieux et les manifestations protégés par la constitution.

Il a également dirigé des entreprises exigeant la présence de travailleurs pour fermer, et a fixé des restrictions sur les voyages, mais a spécifié une longue liste d’exceptions aux deux.

Selon l’ordonnance, les gens doivent rester chez eux et éviter les déplacements – y compris la marche, le vélo et les transports en commun – sauf s’ils doivent se livrer à un certain nombre d’activités exemptées telles que la visite de certaines entreprises et l’exercice.

Les plages doivent rester ouvertes à la baignade et à l’exercice, et des sentiers pédestres peuvent fonctionner pendant les heures normales de bureau.

L’ordonnance demande également que les entreprises cessent leurs activités si elles exigent la présence en personne, mais, encore une fois, il existe des exemptions.

Les entreprises qui sont exemptées de l’ordonnance comprennent les services de santé, les supermarchés et les dépanneurs, les magasins d’alcool, les stations-service, les banques, les quincailleries, les services aux bricoleurs et les laveries automatiques, entre autres.

Les magasins de vente au détail qui suivent les protocoles de santé des achats en personne du comté sont autorisés à rester ouverts. La capacité intérieure, cependant, doit être limitée à 20 pour cent et être fermée entre 22 h 00 et 5 h 00.

Les établissements de soins personnels tels que les salons de coiffure et d’ongles, les salons de tatouage et les salons de bronzage doivent limiter la capacité intérieure à 20%.