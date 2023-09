La maison du maire de Derna incendiée lors des manifestations

La maison du maire de la ville libyenne de Derna a été entièrement incendiée, alors que des centaines de manifestants exigeaient des réponses aux inondations catastrophiques de la semaine dernière.

Ils se sont rassemblés lundi soir à l’emblématique mosquée Sahaba de la ville, beaucoup réclamant le limogeage des hauts responsables du gouvernement de l’est de la Libye.

L’ensemble du conseil municipal de Derna a été démis de ses fonctions.

L’accès à Internet et au téléphone a également été coupé et les journalistes ont été sommés de partir dans le cadre d’une répression médiatique.

Plus de 10 000 personnes sont officiellement portées disparues après la rupture de deux vieux barrages délabrés, inondant la ville.

Les chiffres donnés concernant le nombre de personnes décédées varient considérablement, mais l’ONU affirme avoir confirmé près de 4 000 décès.

La maison du maire de Derna, Abdulmenam al-Ghaithi, est devenue un foyer de colère populaire.

Les habitants affirment qu’ils n’ont pas été suffisamment avertis par les autorités, qui, selon eux, devaient savoir que d’énormes quantités de pluie allaient arriver.

Ils disent qu’on leur a également donné un avertissement de rester à la maison plutôt que de leur demander d’évacuer, bien que les responsables le nient.

Depuis l’éviction du dirigeant de longue date Mouammar Kadhafi, la Libye est déchirée par des luttes de pouvoir et compte actuellement deux gouvernements : un reconnu par l’ONU basé à Tripoli et un autre dans l’est du pays soutenu par le chef de guerre le général Khalifa Haftar.

Il a qualifié les inondations de catastrophe naturelle, mais de nombreux Libyens ne sont pas d’accord, affirmant que le gouvernement de l’Est avait négligé les barrages malgré les avertissements préalables concernant leur état fragile.

S’exprimant depuis son lit d’hôpital à Benghazi, Abdelqader al-Omrani, 48 ans, a déclaré à l’agence de presse AFP que lui et d’autres personnes vivant à proximité des barrages avaient « prévenu la municipalité et exigé des réparations » après avoir repéré des fuites il y a deux ans. « Ils 1695137705 avoir notre mort sur leur conscience », a-t-il déclaré.

Les scientifiques du groupe World Weather Attribution ont déclaré que le conflit en Libye et le mauvais entretien des barrages avaient transformé les conditions météorologiques extrêmes en un désastre humanitaire, mais ont noté que jusqu’à 50 % de pluie supplémentaire s’abattait sur l’est de la Libye en raison du réchauffement climatique provoqué par l’activité humaine.

Mardi, au lendemain des manifestations, un ministre du gouvernement de l’est de la Libye a annoncé que tous les journalistes avaient été priés de quitter Derna et les a accusés de gêner le travail des équipes de secours.

« N’ayez aucun doute, il ne s’agit pas de santé ou de sécurité, mais de punir les Dernawis. [Derna’s residents] pour avoir manifesté », a déclaré Emadeddin Badi du groupe de réflexion Atlantic Council, dans un post sur X (anciennement Twitter).

Les manifestants ont scandé et pleuré devant la mosquée Sahaba lundi

En plus d’un important effort d’aide internationale, certaines régions de Libye où, jusqu’à récemment, les milices se combattaient, envoient désormais des volontaires et leurs propres véhicules privés avec de la nourriture, de l’eau, des médicaments et de la literie.

Mais les humanitaires mettent en garde contre une crise de santé publique imminente et les manifestants affirment qu’ils ont besoin de davantage d’aide.

Et comme leurs biens les plus essentiels ont été emportés par les eaux, ils souhaitent également que des installations de traitement soient mises en place pour remplacer les passeports et les documents d’identité perdus.

Les rassemblements de lundi à la mosquée Sahaba – elle-même partiellement endommagée par les inondations – ont été les plus importants depuis les inondations, et certains suggèrent que la protestation bénéficie d’un certain soutien institutionnel.

« Le lieu de la manifestation, la mosquée Sahaba, est normalement bouclé dans le cadre de la zone de secours. Comment se fait-il que tout d’un coup, tout le public ait été autorisé à y aller ? [there]? » Claudia Gazzini de l’International Crisis Group en Libye a déclaré à BBC Newsday.

« Cela me fait penser qu’il ne s’agissait pas nécessairement d’une simple explosion de colère spontanée. »