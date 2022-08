Les enjeux sont élevés. Le succès de “House of the Dragon” rassurerait les dirigeants de HBO sur le fait que les téléspectateurs ont soif de plus d’histoires “Thrones” et pourrait conduire à de nombreuses autres émissions se déroulant à Westeros et au-delà. En plus de cette série, HBO a au moins cinq autres projets “Thrones” en développement actif.

“L’astuce ici est que vous ne voulez pas simplement refaire l’émission originale”, a déclaré Casey Bloys, directeur du contenu de HBO. “Vous voulez faire un spectacle qui se sent lié et honore l’original, mais qui se sent aussi le sien.

“C’est une franchise très importante pour nous.”