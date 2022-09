“La maison du dragon” : l’acteur de Crabfeeder décompose ce look “en décomposition”

Bien qu’il n’ait pas prononcé une seule ligne, Maison du Dragon le méchant le Crabfeeder est fascinant. Cela tient en grande partie à son look mémorable. Vous n’avez qu’à regarder ce masque d’or cassé, cette peau en décomposition et ces cheveux flétris qui rendent son crâne aussi plat que le dos d’un crabe.

Pour aider à discerner les traits du personnage insaisissable (il passe beaucoup de temps caché dans une grotte), l’acteur Daniel Scott-Smith a décomposé son look en un entretien avec Entertainment Weekly. L’acteur a déclaré que lui et les réalisateurs avaient la “liberté” de faire ce qu’ils voulaient avec le personnage et de construire leur propre “vision”.

Qui est le Crabfeeder dans ‘House of the Dragon’ ?

Craghas Drahar est un prince-amiral myrish connu par ses ennemis sous le nom de Crabfeeder. En tant que commandant des armées de trois villes libres alliées connues sous le nom de Triarchie, Craghas a pris le contrôle des Stepstones, une route commerciale entre Westeros et Essos. Craghas s’est occupé des pirates en les plantant dans le sable sur la plage et en laissant les crabes lentement et douloureusement couper leur chair. D’où son titre, le Crabfeeder.

Quels sont les éléments du look de Crabfeeder ?

Le bras gauche du Crabfeeder est couvert d’écailles de gris, le même type de maladie qui a infecté Jorah Mormont dans Game of Thrones. “Nous avons parlé de cela et du déclin progressif de l’endroit où il se trouve, de la façon dont les niveaux de gris pourraient l’affecter physiquement, même mentalement”, a déclaré Scott-Smith à EW.

Le masque en or est le même type de masque porté par les Sons of the Harpy, un groupe d’insurgés clandestins qui s’est opposé au règne de Daenerys Targaryen sur Meereen dans Game of Thrones. “Pourquoi porte-t-il le masque? Que pense-t-il de cela? C’est une déclaration de pouvoir, donc il est très heureux de le porter”, a déclaré Scott-Smith.

Scott-Smith portait également une perruque partielle, gardant le haut du crâne du Crabfeeder à peu près nu.

Combien de temps a duré le maquillage du Crabfeeder ?

Au départ, il a fallu sept heures à l’équipage pour appliquer le maquillage et les costumes du Crabfeeder. “Ils l’ont beaucoup appris, et à la fin, je pense qu’il a juste fallu environ quatre ou cinq [hours]”, a déclaré Scott-Smith.

Si vous avez regardé le dernier épisode de House of the Dragonvous savez qu’il est très peu probable que nous voyions plus l’ennemi mémorable de Prince Daemon.

Regardez de nouveaux épisodes de House of the Dragon sur HBO le dimanche.