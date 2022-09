“La maison du dragon”: la décision de Laena Velaryon, expliquée

Les sauts dans le temps et les changements d’acteurs n’étaient pas les seuls éléments discordants de La Maison du Dragon, épisode 6. L’épisode de dimanche de Jeu des trônes La série préquelle s’est terminée par un coup de feu pour un personnage. C’était inattendu et pas dans le bon sens pour certains. Discutons-en dans la section remplie de spoilers ci-dessous.

Attention : Spoilers à venir.

HBO



Quelle décision prend Laena ?

Deux grands choix se présentent à la fin de l’épisode 6.

Semblable à Aemma Targaryen, Laena Velaryon souffre d’un accouchement difficile, incapable de pousser le bébé. Le chirurgien suggère au mari de Laena, Daemon Targaryen, qu’il pourrait “ouvrir l’utérus, essayer de retirer l’enfant à l’aide de la lame”. Mais rien ne garantit que le bébé ou la mère survivront.

Contrairement à Aemma – qui meurt après que le roi Viserys a autorisé son chirurgien à l’opérer – Laena réalise ce qui se passe assez tôt pour prendre les choses en main. Avant que Daemon ne puisse avoir son mot à dire, Laena s’échappe de la salle d’accouchement et boite à l’extérieur, implorant son dragon Vhagar de lui cracher du feu. “Dracarys !” elle commande – le mot haut valyrien (langue de l’ancien Valyrian Freehold) pour “Dragonfire”. Vhagar hésite, visiblement confus par la demande choquante de son cavalier. Mais finalement, il semble comprendre sa douleur et aide à y mettre fin, l’incinérant dans un puissant brasier.

Pourquoi Laena se suicide-t-elle ?

Malheureusement, avant d’entrer en travail, Laena était déjà mal placée à plus d’un titre.

Nous rencontrons Laena pour la première fois à l’âge de 12 ans, après avoir été transportée à King’s Landing en tant que jeune mariée offerte au roi Viserys. Plus de trois ans après que Viserys l’ait rejetée, Laena retrouve le jeune frère du roi, Daemon. Daemon, sans enfant, venait d’assassiner sa femme. Il prend immédiatement un éclat à Laena.

Dix ans plus tard, les deux sont mariés et ont deux filles. Mais, comme House of the Dragon ne manque jamais de nous le rappeler, les fils sont ce que tout le monde recherche. Dans une scène avant la mort de Laena, elle et Daemon parlent des luttes de leur mariage. Daemon est agité, incapable de dormir. Ils discutent également de Rhaenyra, l’ex-amant de Daemon, accouchant d’un autre fils. Laena déplore clairement qu’elle n’en ait pas produit pour Daemon.

“Peut-être, moi aussi, ne suis-je pas la femme que tu aurais voulue pour toi-même… Cela ne me fait pas de peine. J’ai fait ma paix.”

Cette scène semble préfigurer ce qui va arriver. Même la scène dans laquelle Laena parle à sa plus jeune fille Rhaena semble fournir une touche d’exposition nécessaire, indiquant clairement que Laena est liée à Vhagar, “le plus grand [dragon] dans le monde.”

Laena, coincée dans un mariage troublé, ne remplissant pas son objectif de produire des héritiers mâles pour les rois et les princes, se tue avec l’aide de Vhagar. Alors qu’elle allait de toute façon mourir en couches, Laena a au moins le pouvoir de choisir sa fin, une fin qu’aucun prince ou roi ne décide pour elle.