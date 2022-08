La «Maison du dragon» de HBO Max renouvelée pour la saison 2 après que la première a vu une audience massive

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

HBO Max a déjà renouvelé “House of the Dragon” pour la saison deux.

Le renouvellement intervient après que la première de la première saison a vu une audience massive.

“Nous sommes plus que fiers de ce que toute l’équipe de ‘House of the Dragon’ a accompli avec la première saison”, a déclaré Francesca Orsi, vice-présidente exécutive de la programmation de HBO, dans un communiqué au Hollywood Reporter. “Notre distribution et notre équipe phénoménales ont relevé un énorme défi et ont dépassé toutes les attentes, en livrant une émission qui s’est déjà imposée comme une télévision incontournable.”

« Un immense merci [to co-creator and executive producer George R.R. Martin and co-creator and showrunners Ryan Condal and Miguel Sapochnik] pour nous avoir guidés dans ce voyage”, a poursuivi Orsi avant d’annoncer que la deuxième saison aurait lieu.

L’ACTRICE PREQUEL DE “GAME OF THRONES” DIT QUE “MAISON DU DRAGON” NE REPRENDRA PAS LA VIOLENCE GRATUITE CONTRE LES FEMMES

“Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l’idée de continuer à donner vie à la saga épique de la maison Targaryen avec la saison deux.”

La préquelle de “Game of Thrones” a été diffusée dimanche sur HBO Max. “House of the Dragon” se déroule environ 200 ans avant les événements survenus dans la série originale.

La première a vu 10 millions de téléspectateurs du jour au lendemain, selon HBO. Le chiffre est passé à 20 millions de téléspectateurs sur les plateformes linéaires, à la demande et HBO Max aux États-Unis dans les jours qui ont suivi la première.

Cependant, la navigation n’a pas été facile. La première a fait planter l’application HBO Max pour certains utilisateurs.

Beaucoup ont pris les réponses du tweet de HBO Max annonçant la sortie de l’émission pour se plaindre de ne pas pouvoir regarder.

“Votre application continue de se fermer avant la lecture de l’épisode”, a écrit un utilisateur.

“L’application se ferme à chaque fois que j’essaie de lire l’épisode ! Que se passe-t-il ?!?!? Surcharge du serveur ?” un autre ajouté.

“Ce serait encore mieux si l’application ne plantait pas dès qu’on essayait de la regarder. Tout le reste de l’application fonctionne bien, sauf ‘House of the Dragon'”, a déclaré un utilisateur. “Regarder sur Amazon Fire Stick et avoir déjà réinitialisé plusieurs fois.”

Bien que certains utilisateurs aient des problèmes, HBO Max pointé sur les appareils Amazon pour le crash.

“” House of the Dragon “est visionné avec succès par des millions d’abonnés à HBO Max ce soir”, a déclaré HBO dans un communiqué, via The Hollywood Reporter. “Nous savons qu’une petite partie des utilisateurs qui tentent de se connecter via des appareils Fire TV rencontrent des problèmes et sont en train de les résoudre pour les utilisateurs concernés.”

La série préquelle a été annoncée pour la première fois en octobre 2019, le même jour que HBO Max a annoncé l’annulation d’une autre préquelle qu’ils prévoyaient, qui était censée approfondir l’histoire de The Long Night, souvent évoquée tout au long de “Game of Thrones”. .”

“House of the Dragon” est basé sur “Fire and Blood”, un livre écrit par George RR Martin, l’auteur de “A Song of Ice and Fire”, la série de livres sur laquelle “Jeu des trônes” était basé.

La préquelle met en vedette Milly Alcock, Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke et plus encore.

Lori Bashian de Fox News Digital a contribué à ce rapport.