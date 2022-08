La “Maison du Dragon” a décollé et la fièvre de “Game of Thrones” est de retour sur Internet

Les dimanches de Game of Thrones (lundi, dans le cas de l’Inde) sont officiellement de retour alors que la préquelle GoT House of the Dragon décolle. Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) est décédée aux mains de Jon Snow (Kit Harrington) il y a trois ans lorsque nous les avons vus pour la dernière fois, provoquant la consternation des légions de fans de la série. HBO a promis aux fans qu’ils reviendraient pour le jeu du trône de fer dans House of the Dragon. La préquelle se déroule à Westeros environ 200 ans avant les événements de Game of Thrones.

C’est le bon moment pour redevenir un fan de GoT.

moi au cours des prochains dimanches à 21 heures, heure normale de l’Est #MaisonduDragon pic.twitter.com/LqvkhVEX9A – (@guiltymowgli) 22 août 2022

nous tous quand nous avons entendu les infâmes “Dracarys”#MaisonduDragon pic.twitter.com/n7w5PN5kkE – Manny (@Manny_Rae) 22 août 2022

“Aegon a appelé son rêve The Song of Ice and Fire”#MaisonduDragon pic.twitter.com/wc3XsdVFud – Rhaenyra Targaryen (@thebIackqueen) 22 août 2022

Me reconnaissant des lieux et des noms dans #MaisonduDragon pic.twitter.com/RXiErkaZ73 – Le supplément (@_the_extra) 22 août 2022

en train de regarder #MaisonduDragon mais ensuite je commence à me souvenir de la saison 8 de got pic.twitter.com/LjsrrRYLLs — (@hematoxiIina) 22 août 2022

Quand le thème de Game of Thrones a joué après si longtemps… #MaisonduDragon #MaisonduDragon #HOTD pic.twitter.com/1vYjzWZkFx — Ravi Ahuja (@RaviAhuja20) 22 août 2022

Le coup de l’année sans doute #MaisonduDragon pic.twitter.com/69yNLbrdad – Ben Kenobi (@benkenobi695) 22 août 2022

House of the Dragon est la première de plusieurs séries dérivées prévues par HBO. Il présente au monde les Starks, Lannister, Baratheon et Tyrell, entre autres. Alors que nous allons découvrir plusieurs nouveaux Targaryen dans la série, la question à un million de dollars est de savoir comment les personnages principaux sont liés à Daenerys Targaryen ?

[Spoilers ahead]

Fille unique du roi Aerys II, Daenerys a régné sur Game of Thrones et les fans ont même senti qu’elle avait des nuances de son père, populairement connu sous le nom de Mad King. En raison de la chronologie de House of the Dragon, il est clair que la série dérivée (au moins les premières saisons) n’apparaîtra pas dans la série. Cependant, elle entretient un lien avec les principaux membres de la famille Targaryen.

La première saison mettra en vedette quatre Targaryen en tête: le roi Viserys I Targaryen (Paddy Considine), le prince Daemon Targaryen (Matt Smith) et la princesse Rhaenyra Targaryen (Emma D’arcy).

