La maison du législateur du Maharashtra Prakash Solanke, dans le district de Beed, a été vandalisée et incendiée lundi matin au milieu d’une reprise des violences sur la question des quotas de Maratha. Les manifestations ont été déclenchées par des commentaires présumés contre une grève de la faim du militant pro-quota Manoj Jarange Patil à partir du 25 octobre.

Les manifestants ont également jeté des pierres et endommagé un véhicule garé devant le domicile de M. Solanke, membre du camp dirigé par Ajit Pawar du Parti du Congrès nationaliste qui s’est séparé du parti de Sharad Pawar cette année. “J’étais à l’intérieur de ma maison lorsqu’elle a été attaquée. Heureusement, aucun membre de ma famille ou mon personnel n’a été blessé. Nous sommes en sécurité mais il y a d’énormes pertes de biens…”, a-t-il déclaré à l’agence de presse ANI.

Des visuels partagés par ANI montraient la grande maison blanche complètement engloutie par les flammes, avec un panache de fumée noire d’une ampleur effrayante s’élevant du bâtiment en feu.

Dans un clip audio largement diffusé, M. Solanke aurait déclaré : “La question (la demande de quotas et le délai de 40 jours imparti au gouvernement de l’État pour la mettre en œuvre) est devenue un jeu d’enfant”.

“La personne qui n’a même pas contesté une élection de Gram Panchayat (considérée comme une attaque contre M. Patil) est devenue une personne intelligente aujourd’hui”, aurait déclaré M. Solanke dans l’enregistrement.

Le PCN a condamné l’incendie criminel, le qualifiant d'”échec total du ministre de l’Intérieur (de l’État)”. “C’est l’échec du gouvernement à triple moteur dans le Maharashtra. Aujourd’hui, la maison du député est incendiée… que fait le ministre de l’Intérieur ? C’est sa responsabilité…” Supriya Sule, députée du parti Sharad Pawar, a déclaré .

M. Pawar a attaqué dimanche le gouvernement du Maharashtra, affirmant que son inaction sur cette question avait conduit à une augmentation des troubles et des tensions au sein de la communauté Maratha. “En tant que parti… notre position est claire. La demande de Jarange doit être satisfaite sans nuire aux intérêts des autres communautés”, a-t-il déclaré.

“L’heure est à la nécessité de garantir que la demande de quotas soit satisfaite de manière appropriée…”

Le ministre en chef du Maharashtra, Eknath Shinde, a répondu à l’incendie criminel en déclarant : “Manoj Patil devrait prendre note de la tournure que prend cette manifestation… Elle va dans la mauvaise direction.”

M. Shinde, quant à lui, a également déclaré aujourd’hui que son gouvernement avait formé un comité chargé d’examiner la question.

“Ce conseil donnera des suggestions… sur ce qui peut être fait concernant la réserve de Maratha. Nous collecterons également des données empiriques (pour l’État) avec l’aide de la Commission des classes arriérées… afin que nous puissions dire à la Cour suprême, dans l’attente pétition curative, (juste) à quel point la communauté Maratha est arriérée…”

La réunion d’aujourd’hui s’est déroulée entre M. Shinde et les ministres de son gouvernement ; parmi eux figuraient des dirigeants des factions Sena et NCP, dirigées respectivement par le ministre en chef et Ajit Pawar.

Mardi, les représentants de Manoj Patil rencontreront les membres du cabinet pour de nouvelles discussions, a déclaré M. Shinde.

Le Ministre en chef a également déclaré : “Nous accorderons des réserves en deux phases – l’une par le biais d’un certificat de caste Kunbi et l’autre sur la base d’un retard économique qui résistera à un examen juridique.”

Pendant ce temps, les protestations contre les quotas de Maratha ont également eu un impact sur un match de la Coupe du monde de cricket qui se joue à Pune, où l’Afghanistan affronte le Sri Lanka. Cherchant à éviter toute perturbation du match, la police refoule toutes les personnes vêtues de noir, craignant qu’elles ne cherchent à faire une déclaration politique.

La communauté Maratha recherche une réservation pour les emplois gouvernementaux et l’éducation dans le cadre de la catégorie Autres classes arriérées (OBC).

