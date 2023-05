La maison d’Owen Wilson cambriolée par un SDF — RT Games & Culture

Un sans-abri a été arrêté pour cambriolage après avoir prétendument pénétré par effraction dans la maison d’Owen Wilson à Santa Monica et s’être enfui avec une paire de son pyjama, a rapporté dimanche TMZ, citant des sources policières.

L’intrus aurait fait irruption dans la maison de Wilson mardi soir et aurait pris une douche. Il fouillait dans les affaires de la star de « Wedding Crashers » lorsque l’assistant personnel de Wilson est rentré chez lui et a trouvé le sans-abri portant un pyjama de l’acteur. Les deux ont ensuite fui la maison dans des directions séparées, l’assistant passant un appel au département de police de Santa Monica.

La police a capturé le suspect en pyjama dans la cour d’un voisin, selon TMZ. Il ignorait apparemment que la maison appartenait à Wilson. Alors que l’homme n’aurait rien pris d’autre dans la maison, il a néanmoins été accusé de cambriolage.















Il y a moins d’un an, Wilson a appelé la police après que sa Tesla ait été dépouillée de ses jantes et de ses pneus alors qu’elle était garée devant sa maison pour la nuit. Alors que les dommages, qui auraient coûté 4 000 $ à la star de « Royal Tenenbaums », ont fait l’objet d’une enquête en tant que vol qualifié, aucune arrestation n’a jamais été annoncée publiquement en relation avec le vol.

Le département de police de Los Angeles a récemment formé un groupe de travail spécifiquement pour s’occuper des gangs ciblant les résidents les plus riches de la ville et de ses banlieues chics. La police a identifié au moins 17 gangs qui fréquentent les points chauds de luxe à la recherche de proies bien nantis, les suivant souvent hors des magasins, des restaurants et des boîtes de nuit.

Alors que Santa Monica était autrefois considérée comme l’une des villes les plus sûres de Californie, elle a été classée comme l’une des moins sûres en 2022. Une augmentation des vols de voitures, des invasions de domicile et d’autres crimes contre les biens a poussé les stars et les magnats d’Hollywood à renforcer la sécurité et voire s’armer, souvent pour la première fois, de résultats imprévisibles.