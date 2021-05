La maison des ventes envisage un prix d’un million de dollars pour le vin qui est allé dans l’espace

Le vin est hors de ce monde. Le prix est convenablement stratosphérique. Christie’s a déclaré mardi qu’elle vendait une bouteille de vin français qui a passé plus d’un an en orbite à bord de la Station spatiale internationale. La maison de vente aux enchères pense qu’un connaisseur de vin pourrait payer jusqu’à 1 million de dollars pour le posséder. Le Pétrus 2000 est l’une des 12 bouteilles envoyées dans l’espace en novembre 2019 par des chercheurs explorant le potentiel de l’agriculture extraterrestre. Il est revenu 14 mois plus tard subtilement altéré, selon des œnologues qui l’ont dégusté lors d’une dégustation en France.

Tim Tiptree, directeur international du département des vins et spiritueux de Christie’s, a déclaré que le vin vieilli dans l’espace avait été «mûri dans un environnement unique» de quasi-apesanteur à bord de la station spatiale.

Le voyage a transformé un vin de 10000 $ la bouteille connu pour sa complexité, ses tanins soyeux et mûrs et ses saveurs de cerise noire, de boîte à cigares et de cuir en une nouveauté scientifique – et toujours une bonne bouteille de vin, a déclaré Tiptree.

«C’est juste un vin très harmonieux qui a la capacité de vieillir superbement, c’est pourquoi il a été choisi pour cette expérience», a-t-il déclaré. «C’est très encourageant que c’était délicieux au retour sur Terre.

La start-up spatiale privée Space Cargo Unlimited a mis le vin en orbite en novembre 2019 dans le cadre d’un effort visant à rendre les plantes sur Terre plus résistantes au changement climatique et aux maladies en les exposant à de nouveaux stress. Les chercheurs souhaitent également mieux comprendre le processus de vieillissement, la fermentation et les bulles dans le vin.

Lors d’un test de goût en mars à l’Institut de recherche sur le vin et la vigne à Bordeaux, en France, une douzaine de connaisseurs de vin ont comparé l’un des vins voyagés dans l’espace à une bouteille du même millésime qui avait séjourné dans une cave.

Ils ont noté une différence difficile à décrire. Jane Anson, écrivain à la publication de vin Decanter, a déclaré que le vin qui restait sur Terre avait un goût un peu plus jeune, la version spatiale légèrement plus douce et plus aromatique.

Le vin, proposé par Christie’s en vente privée, est accompagné d’une bouteille de Pétrus terrestre du même millésime, d’une carafe, de verres et d’un tire-bouchon fabriqué à partir d’une météorite. Le tout dans une malle en bois fabriquée à la main avec une décoration inspirée du pionnier de la science-fiction Jules Verne et de l’univers «Star Trek».

Le produit de la vente financera les recherches futures de Space Cargo Unlimited. Plusieurs autres bouteilles de la douzaine qui sont allées dans l’espace ne sont toujours pas ouvertes, mais Christie’s dit qu’il n’est pas prévu de vendre l’une d’entre elles.

Tiptree dit que l’estimation du prix, «dans la région de 1 million de dollars», reflète l’attrait probable de la vente pour un mélange de connaisseurs de vin, de passionnés d’espace et du genre de personnes riches qui collectent des «expériences ultimes».

Le lot comprend la bouteille de 2000 Pétrus qui est restée sur Terre afin que l’acheteur puisse comparer les deux – s’il décide d’ouvrir celui qui est entré en orbite.

«J’espère qu’ils décideront de le boire, mais peut-être pas immédiatement», a déclaré Tiptree. « Il est à son apogée, mais ce vin durera probablement encore au moins deux ou trois décennies. »

