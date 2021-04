Pas moins de huit articles appartenant à Adolf Hitler ont été vendus dimanche par JB Military Antiques à Morley, dans le nord-est de Perth en Australie. Plusieurs articles, dont une boîte à cigares de 29 000 $ et une brosse à cheveux de 19 000 $ appartenant auparavant au dictateur nazi, ont été vendus lors d’une vente aux enchères controversée en Australie. Un miroir à main en métal blanc a été vendu 15 000 $, une saucière a été vendue 11 500 $ et une brosse à bottes en métal a été vendue 13 000 $ lors de la vente aux enchères. La collection de vaisselle d’Hitler s’est vendue à 25 000 $, une plaque murale en fonte s’est vendue à 1 300 $ et une fourchette ayant appartenu à Eva Braun, sa maîtresse, a été vendue aux enchères à 3 800 $.

Les huit objets qui appartenaient autrefois à Hitler faisaient partie de 500 souvenirs militaires vendus par le magasin JB Military Antiques lors de la vente aux enchères. Fait intéressant, chaque article portait les armoiries nazies et les initiales d’Hitler «AH».

JB Military Antiques a été vivement critiqué pour avoir organisé la vente aux enchères une semaine avant l’Anzac Day, qui est célébré chaque année le 25 avril. C’est une journée nationale de commémoration en Australie et en Nouvelle-Zélande qui commémore largement tous les Australiens et Néo-Zélandais qui ont servi et sont morts. dans toutes les guerres, conflits et opérations de maintien de la paix et la contribution et la souffrance de tous ceux qui ont servi.

Les critiques ont critiqué la vente aux enchères en la qualifiant de «célébration cruelle» du régime d’Hitler et de «crachat sur la tombe» de braves creuseurs. Ils ont également appelé à l’interdiction de la vente de souvenirs nazis, un Courrier quotidien rapport dit.

Condamnant la vente des articles d’Hitler et qualifiant la vente aux enchères de « célébration de son régime cruel de meurtre de masse et de torture », le président de la Commission anti-diffamation, Dvir Abramovich, a déclaré: « Si Hitler était en vie aujourd’hui, il remercierait JB Military Antiques et applaudirait. leur commerce sinistre, ravi que son héritage soit intégré et promu en Australie.

Répondant à la critique, Jamey Blewitt, propriétaire de JB Military Antiques, a déclaré que la vente n’était qu’une «affaire» et que le magasin n’avait pas adopté de position politique.

