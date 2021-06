La Maison des États-Unis devrait abroger l’autorisation de guerre en Irak de 2002 avec le soutien de Biden – RT USA News

La Chambre des représentants des États-Unis devrait abroger jeudi l’« Autorisation d’utilisation de la force militaire contre l’Irak » (AUMF), qui a permis à l’armée américaine d’envahir l’Irak en 2003 et de renverser Saddam Hussein.

Un vote devrait avoir lieu jeudi à la Chambre, juste un jour après que le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer (D-New York) a exprimé son soutien à l’abrogation du Sénat.

« L’autorisation passée en 2002 n’est plus nécessaire en 2021 », Schumer a déclaré mercredi, bien qu’il ait précisé que son soutien ne signifiait pas que les États-Unis étaient « l’abandon du pays et le combat partagé » contre l’État islamique (EI, anciennement ISIS).

Schumer a ajouté que cela empêcherait les futures administrations présidentielles de « retourner dans la poubelle légale pour l’utiliser comme justification de l’aventurisme militaire. »

Le projet de loi de la Chambre est parrainé par la représentante Barbara Lee (D-Californie), qui a également signalé son intention de lutter pour l’abrogation de l’AUMF de 2001 – qui a permis au président de recourir à la force contre ceux qu’il considérait comme ayant « planifié, autorisé, engagé ou aidé » les attentats du 11 septembre contre le World Trade Center et le Pentagone – après que l’abrogation de l’AUMF de 2002 soit passée avec succès à la Chambre.

Demain, la Chambre votera sur mon projet de loi visant à abroger l’AUMF irakien de 2002. Après près de 20 ans, cela nous rapproche de la fin des guerres éternelles et du rétablissement de l’autorité du Congrès sur les questions de guerre et de paix. – Représentante Barbara Lee (@RepBarbaraLee) 16 juin 2021





De nombreux législateurs démocrates ont publiquement exprimé leur soutien au projet de loi, notamment les représentants Ted Lieu (D-Californie), Mark Pocan (D-Wisconsin), Jamaal Bowman (D-New York) et Alexandria Ocasio-Cortez (D-New York) .

Pendant près de 20 ans, l’AUMF de 2002 a servi d’excuse pour justifier des décennies de guerres sans fin à l’étranger, sans l’approbation du Congrès. Demain, je voterai fièrement pour @RepBarbaraLeedu projet de loi visant à abroger cette justification obsolète des budgets bellicistes et sans fond du Pentagone. pic.twitter.com/5bnS5HJzKD – Représentant Mark Pocan (@repmarkpocan) 16 juin 2021

« Pendant près de deux décennies, l’AUMF irakien de 2002 obsolète a été utilisé pour justifier une action militaire sans l’approbation du Congrès », tweeté Ocasio-Cortez mercredi. « Aucun président ne devrait pouvoir contourner le Congrès et agir unilatéralement sur les questions de guerre. Il est temps d’abroger cette autorisation et #StopEndlessWar.

Le représentant Jake Auchincloss (D-Massachusetts), un vétéran de la marine américaine, loué le projet de loi dans une vidéo, déclarant qu’il est « pas normal et il n’est pas acceptable que les militaires se battent dans une guerre qui a commencé avant leur naissance. »

Plusieurs républicains à la Chambre et au Sénat ont également exprimé leur soutien à l’abrogation, avec le représentant Matt Gaetz (R-Floride), le représentant Thomas Massie (R-Kentucky) et la représentante Nancy Mace (R-Caroline du Sud) parmi ces co- parrainant le projet de loi.

Le représentant Peter Meijer (R-Michigan), un vétéran de la guerre en Irak de l’armée américaine, coparraine également le projet de loi, l’appelant « Hygiène constitutionnelle. »

« Je suis définitivement entré dans mon déploiement en Irak en 2010 avec un sentiment d’optimisme, mais je suis reparti avec un fort sentiment de pessimisme », a-t-il déclaré en avril, ajoutant : « Nous avons besoin de personnes en poste qui comprennent la gravité, qui comprennent les conséquences. »

D’autres républicains, cependant, ont exprimé leur opposition à l’abrogation. Le représentant Michael McCaul (R-Texas) a accusé les co-sponsors démocrates de « faire de la politique avec la sécurité nationale dans le but d’entacher l’un des plus grands succès du président Trump en matière de sécurité nationale. »

Si le projet de loi passe par la Chambre, il faudra 60 voix pour passer également au Sénat.

La Maison Blanche du président Joe Biden a approuvé le projet de loi lundi, citant le fait qu’il « aurait probablement un impact minimal sur les opérations militaires actuelles ».

« Le président s’est engagé à travailler avec le Congrès pour veiller à ce que les autorisations obsolètes pour l’utilisation de la force militaire soient remplacées par un cadre étroit et spécifique approprié pour garantir que nous pouvons continuer à protéger les Américains contre les menaces terroristes », sa déclaration lue.

L’armée américaine est engagée en Irak, sous une forme ou sous une autre, depuis plus de 30 ans.





