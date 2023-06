La Maison des États-Unis demande à l’unanimité à la Russie de libérer le journaliste Evan Gershkovich

La Chambre des représentants américaine a voté mardi à l’unanimité une résolution appelant à la libération du journaliste du Wall Street Journal Evan Gershkovich, emprisonné en Russie depuis trois mois.

Le vote a été de 422 voix contre 0 en faveur de la mesure non contraignante.

« Vous serez tuées » : les femmes journalistes iraniennes dénoncent la répression brutale En savoir plus

Gershkovich, un citoyen américain, a été arrêté en mars pour espionnage après que le service de sécurité russe du FSB l’ait accusé d’avoir collecté des secrets militaires dans la ville d’Ekaterinbourg. Gershkovich et son employeur nient les accusations.

Il a d’abord été placé en détention provisoire jusqu’au 29 mai, mais un tribunal a prolongé le mois dernier sa détention jusqu’au 30 août.

Les États-Unis affirment qu’il a été détenu à tort et ont demandé sa libération immédiate.

« Nous applaudissons cette dernière démonstration de soutien bipartite du Congrès dans la lutte pour la libération d’Evan. Sa détention injustifiée est un coup porté à la liberté de la presse, et cela devrait compter pour quiconque apprécie la société libre. Nous n’aurons pas de repos tant qu’il ne sera pas libre », ont déclaré Emma Tucker, rédactrice en chef du Wall Street Journal, et Almar Latour, PDG de Dow Jones et éditeur du Wall Street Journal, dans un communiqué écrit.

La résolution n’a pas force de loi, mais les partisans ont déclaré qu’elle soulignait la force du soutien non seulement à la libération de Gershkovich, mais également à d’autres Américains et résidents américains détenus en Russie, y compris Paul Whelan, qui y est détenu depuis décembre 2018. .

« Je tiens à assurer les amis d’Evan, ses collègues et surtout sa famille que j’ai rencontrés que nous continuerons notre combat tous les jours jusqu’à ce que nous le ramenions chez vous », a déclaré le représentant Michael McCaul, président des affaires étrangères de la Chambre. comité, a déclaré dans des remarques appelant à soutenir la résolution.

Le vote a eu lieu alors que la Chambre contrôlée par les républicains a repris le vote mardi, après que les républicains d’extrême droite ont bloqué les votes pendant des jours pour protester contre un accord de plafond de la dette entre Kevin McCarthy, le président républicain, et Joe Biden.

Gershkovich, 31 ans, est le premier journaliste américain à être détenu en Russie pour espionnage depuis la fin de la guerre froide. Il est détenu à un moment où les relations entre Washington et Moscou sont au plus bas depuis la guerre froide au milieu des conflits liés à l’invasion russe de février 2022 et au soutien américain à l’Ukraine.