Un refuge pour animaux aurait entassé 37 animaux de compagnie dans des enclos maculés de matières fécales et n’aurait pas isolé les chiens atteints de maladies infectieuses, selon un rapport.

La maison des chiens perdus dans le nord de Melbourne a reçu la visite d’inspecteurs du conseil en mars et a été jugée coupable de six infractions au code de pratique pour l’exploitation des abris et des fourrières.

Les inspecteurs disent avoir vu plusieurs animaux soupçonnés de toux de chenil, de giardia et de coronavirus canin qui n’ont pas été mis en isolement, a rapporté le Herald Sun.

Des drains obstrués et moisis ont également été signalés, ainsi que des sols recouverts d’eau après le nettoyage des enclos et huit blocs de scellant en décomposition.

Les inspecteurs disent avoir vu plusieurs animaux soupçonnés de toux de chenil, de giardia et de coronavirus canin qui n’ont pas été mis en isolement. Sur la photo: un chien dans l’abri avec des excréments sur le sol

La maison des chiens perdus dans le nord de Melbourne a reçu la visite d’inspecteurs du conseil en mars. Sur la photo: un chien au refuge

Ils ont également allégué que le personnel ne savait pas s’il y avait une zone d’isolement désignée ou où le désinfectant était conservé.

« Cela peut avoir contribué à la transmission de maladies infectieuses au sein de la LDH », indique le rapport.

Les inspecteurs ont déclaré que le personnel avait généralement un moral bas et une culture qui « contribue à une rupture de la communication », conduisant à des procédures non suivies ou comprises.

En plus du rapport, le personnel a documenté fin mars des enclos pour chiens maculés de matières fécales, une souris morte et des excréments de rongeurs dans des contenants de nourriture.

Le conseil a émis quatre avis d’infraction au refuge et lui a donné le temps d’apporter des modifications. Sur la photo: un chien au refuge

Le conseil a émis quatre avis d’infraction au refuge et lui a donné le temps d’apporter des modifications.

Le refuge a déclaré qu’il était régulièrement audité avec toutes les autres organisations responsables du bien-être des animaux.

Il a affirmé que les problèmes soulevés lors de la vérification avaient été résolus et qu’aucun avis n’était en suspens.

Le refuge a ajouté que des efforts sont faits pour ne pas nettoyer les enclos pendant que les chiens étaient à l’intérieur, et que les animaux de compagnie qui étaient en quarantaine avec des maladies restent parfois dans leurs enclos s’il n’y a pas assez de volontaires pour les promener pendant le nettoyage.

«Comme ils sont en quarantaine, les déplacer vers d’autres zones de l’abri augmente les risques d’épidémie», a-t-il déclaré.

«Au fur et à mesure que nous sortons des restrictions de Covid-19, davantage de volontaires peuvent entrer dans le refuge.

Le conseil a émis quatre avis d’infraction à l’abri (photo) et lui a donné le temps d’apporter des modifications

Ils ont également affirmé que le désinfectant était utilisé et avait toujours été conservé au même endroit, et ont accusé certains membres du personnel d’avoir délibérément tenté de saper l’entreprise.

« Nous soupçonnons que ces anciens employés peuvent également avoir été responsables d’avoir donné des impressions fausses et trompeuses selon lesquelles ils ne savaient pas où le désinfectant était stocké, car nous savons que les affiches d’informations sur la SST étaient systématiquement retirées, ce qui nous exposait à la non-conformité », ont-ils déclaré.

Le refuge a hébergé 5 152 chiens et chats au cours de l’exercice 2019-2020 – le nombre le plus élevé jamais enregistré par le groupe.

C’est une livre pour 18 conseils autour de la ville de Melbourne, travaillant avec 70 groupes de sauvetage des animaux.

Daily Mail Australia a contacté la maison des chiens perdus pour de plus amples commentaires.