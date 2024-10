La maison d’enfance d’une icône des droits civiques ne sera pas un musée malgré l’opposition de ses descendants

LA NOUVELLE-ORLÉANS — Après que Candice Henderson-Chandler ait déménagé à la Nouvelle-Orléans et acheté sa première maison en 2021, elle a appris que celle-ci avait joué un rôle clé dans l’histoire des droits civiques de la ville et était la maison d’enfance d’une militante de premier plan, Oretha Castle Haley. Henderson-Chandler, qui est noir, fonda bientôt une organisation à but non lucratif et prévoyait de convertir une partie de la propriété en musée pour célébrer cette histoire.

Elle a également répertorié la propriété sur le site de location Airbnb qui commercialise son héritage en matière de droits civiques et a vendu des adhésions à des musées et des produits sur le thème des droits civiques comme les bougies aux agrumes « Freedom Fighter » sur le site Web de son organisation à but non lucratif.

Mais jeudi, la majorité du conseil municipal de la Nouvelle-Orléans a rejeté les projets de Henderson-Chandler lors d’un vote qui aurait modifié le zonage pour permettre la création d’un musée. Les opposants au musée ont averti qu’il s’agissait d’une nouvelle tentative d’intérêts extérieurs visant à marchandiser et à tirer profit du riche héritage culturel noir de la ville. Trois des fils de Haley et sept de ses petits-enfants ont déclaré dans un communiqué qu’Henderson-Chandler exploitait l’héritage du militant des droits civiques contre leur gré.

« Dans notre peuple et dans notre histoire, tout ce qu’ils pouvaient souvent vous laisser était votre nom – c’est l’histoire du peuple noir aux États-Unis », a déclaré le conseiller Jean Paul Morrell, qui a voté contre le musée. « Si tout ce que vous avez, c’est votre nom, il y a une raison pour laquelle les gens de cette ville se soucient tant de savoir qui utilise votre nom et comment.

En 1960, Haley avait cofondé la section de la Nouvelle-Orléans du Congrès pour l’égalité raciale, l’un des principaux groupes du mouvement des droits civiques. Elle était une actrice de changement qui a joué un rôle « extrêmement important » en menant des manifestations et des sit-in pour déségréger la Nouvelle-Orléans, a déclaré Clyde Robertson, directeur du Centre d’études africaines et afro-américaines à la Southern University de la Nouvelle-Orléans. Haley est décédée en 1987 et un boulevard de la ville porte désormais son nom.

La propriété de la famille Haley, située au 917-919 North Tonti Street à Tremé, l’un des plus anciens quartiers noirs du pays, servait de lieu sûr où les participants aux Freedom Rides de 1961 luttant contre la ségrégation dans les bus publics pouvaient prendre leurs repas et passer la nuit. Depuis 2023, la propriété est inscrite au Registre historique national sous le nom de « Maison familiale du château ».

Le frère cadet de Haley, Johnny Castle, 79 ans, se souvient de s’être réveillé pour se préparer pour l’école lorsqu’il était adolescent et d’avoir souvent trouvé un groupe de militants des droits civiques séjournant dans la maison familiale. Castle a hérité de la propriété en 1998 et l’a conservée pendant des années alors que la ville de la Nouvelle-Orléans et une université locale discutaient de l’achat de la maison à des fins de préservation. Les plans ne se sont pas concrétisés et Castle a déclaré qu’il ne pouvait pas supporter le coût d’entretien de la propriété, l’abandonnant dans le cadre d’une procédure de faillite en 2011.

Des années plus tard, il s’est mis en contact avec Henderson-Chandler, originaire de Chicago, après qu’elle ait acheté la propriété. Elle a déclaré qu’elle avait initialement prévu de créer un espace de guérison pour les femmes de couleur, mais qu’elle était devenue fascinée par l’héritage de la maison. Castle « m’appelait nuit après nuit, et je suis tombé amoureux de l’histoire à travers ses yeux, à travers sa narration, à travers ses innombrables souvenirs », a déclaré Henderson-Chandler.

Castle, qui vit en Géorgie, a déclaré que ses proches avaient surestimé l’influence de sa sœur dans l’élaboration de l’héritage de la propriété. Il a déclaré que ses parents, propriétaires de la maison, avaient également contribué en ouvrant ses portes à des militants. Il a soutenu la vision de Henderson-Chandler d’un musée et d’un centre communautaire.

« C’est l’héritage historique que Candice perpétue, qu’elle met à la disposition de la communauté », a-t-il déclaré.

L’un des fils de Haley, Michael, a également rencontré Henderson-Chandler après avoir appris qu’elle était propriétaire de la maison. Il a déclaré qu’elle avait d’abord dit à sa famille qu’elle envisageait d’en faire un centre de bien-être.

« Elle n’a jamais dit qu’elle voulait créer une sorte de musée » ou quoi que ce soit lié à l’héritage de sa mère, a-t-il déclaré. Il a découvert ses projets via des publications sur les réseaux sociaux contenant des images de sa mère. Henderson-Chandler a déclaré qu’elle avait fait des efforts pour contacter la famille Haley.

Michael Haley, ainsi que d’autres membres de la famille, ont poursuivi Henderson-Chandler en vertu de l’Allen Toussaint Legacy Act, une loi de Louisiane protégeant la commercialisation de l’identité des défunts sans l’autorisation de leurs héritiers. En août 2023, un tribunal civil a émis une injonction préliminaire interdisant à Henderson-Chandler de « représenter l’héritage d’Oretha Castle Haley de quelque manière que ce soit ».

Henderson-Chandler, qui conteste l’injonction, a poursuivi ses projets de musée en omettant la mention de Castle Haley et en se concentrant sur le mouvement plus large des droits civiques. Son avocat, William Aaron, a déclaré que l’héritage de Haley ne représentait pas l’ensemble du mouvement des droits civiques à la Nouvelle-Orléans et qu’un musée situé sur la propriété pourrait discuter des contributions de dizaines d’autres militants.

« Tout cela peut arriver sans aucune mention d’Oretha Castle Haley », a déclaré Aaron dans une interview.

Les descendants de Haley n’étaient pas du tout d’accord sur le fait que l’importance de la propriété puisse être déconnectée de Haley.

« Comment vas-tu faire ça ? Elle vivait là-bas ! Le fils de Haley, Okyeame Haley, l’a déclaré au conseil municipal. « Vous allez avoir un musée dans la maison où elle a vécu, mais son héritage ne sera pas inclus. C’est du charabia. »

« Tout ce qui se trouve au 917 (North Tonti Street) représente l’héritage du château d’Oretha Haley, point final », a déclaré un autre de ses fils, Soundiata Haley, au conseil municipal.

La petite-fille de Haley, Simone Haley, a déclaré qu’elle pensait que la motivation sous-jacente derrière la création du musée était l’argent et que sa propre famille n’avait aucun intérêt à commercialiser l’héritage. Elle se tourna directement pour s’adresser à Henderson-Chandler lors de la réunion du conseil.

« J’aime l’idée que vous essayiez d’honorer les gens, je pense que les histoires doivent être racontées, mais il existe une manière correcte de raconter les histoires », a-t-elle déclaré, provoquant une altercation verbale entre elle et l’un des amis de Henderson-Chandler. .

Les partisans du musée ont souligné que la maison qu’Haley possédait dans la ville et où elle avait ensuite élevé sa propre famille était maintenant dans un état déplorable et se sont demandé pourquoi cela avait été autorisé à se produire. Michael Haley a déclaré dans une interview que l’autre propriété n’appartenait plus à leur famille depuis des décennies et n’avait aucun rapport avec la question du musée proposé. Les partisans ont déclaré que contrecarrer le musée reviendrait à priver la possibilité de partager l’histoire de la ville avec la prochaine génération.

Henderson-Chandler a déclaré qu’elle avait consulté d’autres membres de la communauté et qu’elle avait reçu la bénédiction d’anciens combattants du mouvement des droits civiques.

Morrell, le membre du conseil, a déclaré que les proches de deux autres dirigeants des droits civiques décédés dans la ville lui avaient dit qu’ils n’étaient pas informés des projets visant à mettre en valeur leur héritage dans le musée, ce qui avait été soulevé par l’avocat de Henderson-Chandler.

« Si vous voulez raconter l’histoire de quelqu’un, vous devez en parler à sa famille », a déclaré Morrell.

Le petit-fils de Haley, Blair Dottin-Haley, a déclaré qu’en votant contre le musée, le conseil municipal avait suivi ce que « nos ancêtres voulaient que nous fassions ».

« Nous serons toujours debout et luttons contre ceux qui voudraient s’emparer de notre culture, la détourner, la mal gérer et la mal gérer », a-t-il déclaré.

____

Le journaliste d’Associated Press Stephen Smith a contribué à cette histoire.

____

Brook est membre du corps de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Rapport pour l’Amérique est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour couvrir des sujets insuffisamment médiatisés. Suivez Brook sur la plateforme sociale X : @jack_brook96