CHICAGO — Dans le quartier Hermosa de Chicago, une modeste maison de deux étages se trouve sur North Tripp Avenue. Bien que généralement modeste, des dizaines de personnes ont fait la queue devant le bâtiment dimanche, certaines portant des vêtements à l’effigie de Mickey Mouse, attendant une chance de jeter un coup d’œil à l’intérieur du chalet en bois vert et gris.

La maison d’enfance de Walt Disney a ouvert ses portes au public pour la première fois ce week-end dans le cadre de la journée portes ouvertes du Chicago Architecture Center. Les organisateurs ont déclaré qu’ils espéraient perpétuer l’héritage de Disney, donner un aperçu de la façon dont le pionnier des films de dessins animés a grandi et inspirer d’autres jeunes du quartier à poursuivre leurs rêves.

«Nous sommes dans un centre-ville de Chicago, donc la compréhension du rêve, de l’action et de la réalisation, car on ne sait vraiment jamais qui on va devenir. Vous ne savez jamais qui vous allez inspirer », a déclaré Angel Reyes, ambassadeur de la maison et Miss Illinois USA 2022.

Elias Disney, le père de Walt, a acheté la propriété située au 2156 N. Tripp Ave. en 1891. L’année suivante, il a obtenu un permis pour construire le chalet en bois à deux étages pour 800 $, et Flora, la mère de Walt, a élaboré les plans architecturaux. Au début de 1893, le couple et leurs deux fils, Herbert et Raymond, emménagent. Leur troisième fils, Roy, naît peu après. Dans une chambre du deuxième étage, Walter Elias Disney est né le 5 décembre 1901.

«(Elias) était un entrepreneur qui construisait des maisons comme celle-ci, et c’est lui qui a construit cette maison. C’est Flora qui l’a conçu », a déclaré Rey Colón, directeur de projet du Walt Disney Birthplace. « C’est très progressiste que les noms de Flora et d’Elias figurent sur l’acte. Il ne l’a pas seulement inscrite comme épouse. Elle était une partenaire égale avec lui dans ses entreprises.

La visite a commencé au salon du premier étage, l’espace où la famille se divertissait. Colón a déclaré qu’une grande partie des boiseries et des murs d’origine avaient été enlevés au fil des ans et qu’il n’y avait qu’un seul placard contenant des échantillons de bois. Il a déclaré qu’ils avaient recréé les rosaces et les garnitures d’origine à partir d’un arbre, « ce qui, selon nous, est la façon dont Elias aurait voulu que cela soit fait ».

Il y a aussi une photo colorisée de Walt et de sa sœur cadette, Ruth, à la maison en 1905, à l’intérieur du salon.

Le guide touristique Rich Frachey a déclaré qu’Elias avait eu de nombreux autres emplois au cours de sa vie : fabricant de meubles, producteur d’oranges et même joueur de violon. À l’intérieur du salon, Frachey a déclaré qu’il lui était facile de l’imaginer jouer du violon ou raconter des histoires sur l’Exposition universelle de 1893 à Chicago, où il était ouvrier du bâtiment.

« Toutes les innovations qui y ont fait leurs débuts, y compris la première grande roue, les Cracker Jacks, la gomme Juicy Fruit de Wrigley, une machine qui lavait la vaisselle, les ascenseurs, les machines à écrire et bien plus encore », a déclaré Frachey. « Est-ce qu’ils se sont assis dans ce salon et ont lu le livre intitulé « Le Magicien d’Oz » ?

Certains biographes spéculent sur les histoires d’Elias sur la foire influencé Création par Walt de Disneyland et de certaines de ses attractions populaires telles que « Tomorrowland », « Frontierland » et « Main Street, USA »

La visite s’est ensuite déroulée dans la salle à manger et la cuisine familiale, qui comprenaient des articles tels qu’une planche à laver, une baratte à beurre et un batteur à tapis. À l’intérieur de ce qui est aujourd’hui un placard au premier étage, Elias a construit des toilettes, que les organisateurs ont qualifiées d’innovantes pour l’époque.

À l’étage, après avoir gravi un escalier raide, les gens ont aperçu une chambre plus grande appartenant à Herbert et Raymond, tandis que Walt et Roy partageaient une plus petite. La maison dans laquelle vivait la famille Disney mesurait 1 200 pieds carrés. Plus tard, ont indiqué les organisateurs, des pièces supplémentaires ont été ajoutées à l’arrière de la maison, qu’ils utilisent désormais comme espace de bureau.

Les Disney ont déménagé en 1906 pour s’installer dans le Missouri. Ils retournèrent finalement à Chicago en 1917, alors que Walt était adolescent. Ils vivaient dans le quartier de North Lawndale et Walt fréquentait le lycée McKinley.

Colón a déclaré que malgré la pluie de samedi, plus de 550 personnes étaient présentes pour la tournée. Même si la fréquentation était moindre dimanche, il s’attendait tout de même à une participation importante. Avant, ils ne faisaient que des visites privées, dit-il.

Selon Lieu de naissance de Walt Disney, Chicago a tenté de désigner la propriété comme monument historique en 1991, mais le propriétaire s’est opposé à la désignation et a gagné. Aujourd’hui, les nouveaux propriétaires travaillent avec la ville pour redonner à la maison son état de 1901.

Colón a déclaré qu’il y avait eu environ 10 ans de collecte de fonds pour remettre la maison dans son état actuel, mais que davantage de contributions étaient nécessaires pour la restaurer et la meubler entièrement. Il a dit que c’était excitant de voir beaucoup d’intérêt pour la maison et qu’ils espéraient organiser davantage de visites à l’avenir.

« Nous essayons toujours de comprendre comment, comment procéder au processus d’enregistrement, attirer les gens, à quelle fréquence le faisons-nous », a déclaré Colón.

Pour Reyes, qui est né et a grandi à Hermosa, la participation a été « écrasante mais dans le bon sens ».

« Juste pour voir combien de personnes sont toujours intéressées à connaître l’histoire principale, quand Walt a commencé et à quoi cela a ressemblé pour lui, nous sommes vraiment ravis », a-t-elle déclaré.

