La maison d’enfance de Mark Wahlberg à Boston endommagée par un incendie

La maison d’enfance de l’acteur Mark Wahlberg située dans un quartier de Boston a été endommagée par un incendie dimanche.

Une maison voisine dans le quartier de Dorchester aurait pris feu dimanche vers 10 heures, heure locale, les vents poussant les flammes vers les autres maisons, a déclaré le commissaire aux incendies Paul Burke. Les flammes ont finalement envahi trois autres maisons voisines.

“Donc, c’était un total de quatre trois-ponts qui étaient en feu, principalement à l’arrière des bâtiments sur les porches”, a déclaré Burke.

L’une des maisons de style à trois étages, 25 Peverell St., appartenait autrefois aux artistes Mark et Donnie Wahlberg. Burke a déclaré que les pompiers ont dû déclencher six alarmes pour appeler une assistance supplémentaire en raison de la taille de l’incendie. Plus de 120 pompiers sont intervenus sur les lieux.

“C’est une rue étroite. Ils ne pouvaient pas monter d’échelle aérienne ici à cause des fils sur les poteaux ici. C’est une rue très étroite, ils avaient donc besoin de main-d’œuvre pour démarrer et mettre tout le monde en place”, a déclaré Burke à WCVB.

Les responsables ont également déclaré qu’un drone avait été utilisé pour localiser des poches de flammes dans le bâtiment. Deux blessés légers chez les pompiers ont été signalés et un blessé léger chez un civil. Au total, 15 habitants ont été déplacés à la suite de l’incendie.

Mark Walhberg avait déjà visité la maison en 2018 et 2019 lors du tournage du film Netflix “Wonderland”.

L’acteur a posté une vidéo lors de sa visite, sous-titrée : “Retour là où tout a commencé. Dorchester, MA.”

L’Associated Press a contribué à ce rapport.