La maison d’enfance de John Lennon est mise aux enchères

La maison familiale du chanteur des Beatles John Lennon sera mise aux enchères le mois prochain. La propriété, qui appartenait à l’origine à la mère de Lennon, devrait rapporter au moins 250 000 £ (291 000 $) à la clôture de l’enchère en ligne le 26 septembre. L’histoire a été repérée à l’origine par Bloomberg.

Enchères Oméga décrit la maison de Liverpool comme une grande propriété jumelée de trois chambres presque entièrement entourée de jardins.

Selon la maison de vente aux enchères, Lennon vivait en fait avec sa tante à proximité, mais rendait fréquemment visite et restait avec sa mère et sa sœur Julia. La maison était un lieu de pratique fréquent pour Lennon et ses camarades du groupe Quarrymen, ainsi que pour Paul McCartney à partir de 1957.

“Cette propriété a joué un rôle important dans le développement de John (et de Paul), étant un endroit où ils pouvaient à la fois s’échapper et pratiquer sans craindre les plaintes des voisins ou de tante Mimi”, a déclaré la maison de vente aux enchères dans la liste.

Même si vous ne pouvez pas enchérir sur ce morceau d’histoire, vous pouvez faire une visite virtuelle sur la page YouTube d’Omega Auction :