La maison de Wonder Lake inhabitable après un incendie – Shaw Local

Les résidents non constitués en société de Wonder Lake ont senti de la fumée et ont appelé le 911, évacuant l’incendie d’une maison avant l’arrivée des pompiers, ont déclaré des responsables.

Les pompiers du district de protection contre les incendies de Wonder Lake ont répondu à l’incendie de la maison vers 19 h 44 samedi au 3512 West Lake Shore Drive, a déclaré le chef adjoint des pompiers Chris Weber.

Lorsqu’ils sont arrivés trois minutes après l’appel, les pompiers ont trouvé de la fumée provenant du toit de la maison, puis de la fumée et du feu ont été trouvés dans le grenier, a-t-il déclaré.

Le district de protection contre les incendies de Wonder Lake a répondu à un incendie de maison le 24 septembre 2022 à Wonder Lake. (Alex Vucha pour Shaw Local)

Les incendies ont été maîtrisés en 15 minutes et aucun blessé n’a été signalé, a déclaré Weber.

Les résidents ont déclaré aux responsables que des entrepreneurs avaient travaillé sur la maison plus tôt dans la journée, mais la cause fait l’objet d’une enquête, a déclaré Weber. Les dommages sont estimés à 75 000 $.

La maison est actuellement inhabitable en raison de la fumée et des dégâts des eaux, a déclaré Weber.

Les services d’incendie de Woodstock, McHenry, Hebron, Richmond et Spring Grove ont aidé à l’intervention, a-t-il déclaré.