Il y a quelque chose dans la maison de votre mère qui vous fait vous sentir aimé et accepté. Il en va de même pour le « La maison de ta mère » Podcast, mais l’acceptation est un peu différente. Animé par les comédiens mari et femme Tom Segura et Christina Pazsitzky, « YMH » a la capacité de faire en sorte que les auditeurs se sentent accueillis dans une famille non conventionnelle, où rire des blagues les plus stupides imaginables est en fait encouragé. Mais cela ne s’est pas produit du jour au lendemain et il a fallu tout un village.

Au milieu des années 2000, le podcasting était tout nouveau alors qu’Adam Carolla et « The Joe Rogan Experience » ouvraient la voie. « Je pensais que Joe était fou quand il a lancé ‘JRE' », admet Segura. «Je pensais que c’était un truc de gars riche où il parlait dans une pièce de sa maison et il avait un forum de discussion. Quelques mois plus tard, après avoir vu Christina faire du stand-up, il s’est dit : ‘vous devriez faire un podcast ensemble.’

Brian Redban copropriétaire de Sunset Strip ATX, comédien, podcasteur et producteur de « JRE » et d’émissions à succès comme « Tue Tony. » et « Secret Show », a littéralement la touche Midas. Mais à l’époque, il s’amusait simplement avec la technologie. « Lorsque nous avons lancé « JRE » en 2009, c’était Rogan qui faisait la promotion de ses émissions et lui donnait un moyen de parler. Puis ça a explosé du jour au lendemain. Quelque chose a cliqué et je me suis dit, ce qui se passe avec Joe l’aide tellement, je veux faire des podcasts pour tous mes amis. Mais tout cela était si nouveau, donc je devais absolument convaincre », se souvient Redban.

En 2010, la diffusion en direct sur YouTube n’existait même pas, donc Segura et Pazsitzky n’étaient pas entièrement vendus. « Je me demandais, c’est quoi un podcast ? À l’époque, cela ressemblait à la construction d’une navette spatiale », explique Pazsitzky.

Avec le couple enfin à bord, ils se sont assis sur un canapé dans le salon de Redban à Burbank et « Your Mom’s House » est né sur le réseau Deathsquad, où ils ont discuté de comédie, de leur relation, de vidéos folles sur Internet et de sujets tabous normalisés avec humour, solidifiant instantanément cela. tout se passe sur « YMH ».

« Nous allions à Burbank, en été, et nous asseyions sur ce canapé en cuir dégoûtant », dit Pazsitzky en riant. « Tout ce qu’il avait, c’était un climatiseur mural et nous devions l’éteindre sur du ruban adhésif, donc nous étions assis là à transpirer. »

Finalement, ils ont décidé qu’il était temps d’essayer d’enregistrer le podcast dans leur propre maison à Silver Lake. « Nous avons fait environ 40 épisodes avec Redban, puis je l’ai repris et j’ai eu une énorme erreur technique, le rendant inécoutable », admet Segura.

« C’est tout à l’honneur de mon brillant mari qu’il n’y avait pas de podcasting », explique Pazsitzky. « Il s’agissait d’un support technologique qui a été essentiellement inventé au fur et à mesure. Nous vivions dans un appartement minable de deux chambres, nous étions jeunes mariés et nous n’avions pas d’argent. Nous avons eu une table de mixage, deux micros et un ordinateur, et à ce moment-là, nous avons dormi dans une pièce et utilisé l’autre pièce comme bureau. Elle bordait cette autre maison où cette dame cuisinait la nourriture la plus puante et avait des relations sexuelles agressives.

« Oh ouais, elle venait de divorcer et était également très performante en matière d’orgasmes », ajoute Segura.

Au début de leur projet de podcasting, le couple a commencé à gagner de l’argent grâce aux publicités d’affiliation en ligne, qui se sont multipliées à mesure que leur base de fans commençait à croître, suffisamment pour qu’ils pensent même à payer les factures avec « Your Mom’s House ».

« Je me disais, je pense que nous pouvons probablement arriver au point où ce podcast paie notre loyer », a déclaré Segura. « C’était une chose tellement excitante parce que nous allions dans cette pièce et parlions pendant une heure, et cela payait en fait notre loyer. À partir de là, cela n’a cessé de croître.

Après 14 ans, sept changements de studio, deux enfants, un déménagement de la Californie au Texas, de nombreux cadeaux pour Charo, la mère de Segura, des podcasts solo réussis, des tournées mondiales et bien plus encore, le podcast décousu a dépassé toutes les attentes. Le couple attribue leur longévité au fait de rester en contact, même avec ce qu’ils appellent en plaisantant « les pauvres ».

« Je pense que notre philosophie a toujours été d’avoir des liens directs, avec nos sponsors et avec le public », explique Pazsitzky. «Au départ, nous avons commencé à diffuser des vidéos de maman, dans lesquelles les gens soumettaient les messages les plus fous. À ce jour, nous nous procurons toujours la plupart des trucs farfelus du public. Nous avons toujours eu de bonnes relations avec les humains et quand je traverse un aéroport et que quelqu’un me dit : « Hé maman ! et je dis ‘Hey Jeans’, c’est tellement cool parce que c’est comme cette langue vernaculaire d’initiés avec des amis.

En 2021, influencé par la commodité de voyager plus facilement pour des spectacles à travers le pays et par un mode de vie familial plus lent à la maison, le couple a fait ses valises et a déménagé de Los Angeles à Austin, au Texas. « Nos vies sont tout à fait normales et nous sommes des membres d’une famille ancrés au sol. À la fin de la journée, on rentre à la maison, nos enfants pètent sur la tête de Tom et je prépare le dîner. Nos vies sont bien plus gérables à Austin », déclare Pazsitzky.

Déterminé à s’assurer de pouvoir maintenir le même niveau de qualité du podcast dans une autre ville, le couple a trouvé un superbe studio et un bureau à Austin et a embauché davantage de personnel pour les aider à produire leur émission.

À la base, la série a toujours été une vitrine de la capacité du couple à repousser toutes les limites comme ils le font dans leur stand-up, de manière hilarante et sans vergogne, à plein régime pour les fans, quel que soit leur état.

« Nous avons eu des enfants, nous avons déménagé beaucoup, et maintenant nous sommes des gens d’âge moyen et les fans ont été là tout le temps », explique Pazsitzky. Segura ajoute : « Nous avons ces relations avec les fans que vous auriez avec vos amis ou votre famille. Ce qui est fou, c’est que vous oubliez qu’ils en savent tellement sur vous, alors quand quelqu’un s’approche de vous et vous demande, est-ce que Charo est bon ? Vous oubliez que vous avez relayé tout ça à l’antenne et maintenant, ce type en sait tellement sur moi.

Qu’il s’agisse de problèmes de fonctionnement corporel, de manigances d’enfants, de vidéos de tatouages ​​horribles ou de personnes cherchant à forniquer avec tout ce qui a un pouls, les fans sont leur propre piste de rire.

En plus des blagues que le couple aime faire sur leur public et les uns sur les autres, certains des meilleurs comédiens, musiciens et acteurs passent. De Tim Dillon, Louis CK, Jimmy Carr et Whitney Cummings à Quentin Tarantino, Big Daddy Kane, Double Soul Shaman, ICP et plus récemment les Black Keys, la gamme des participants à « YMH » a depuis longtemps donné aux téléspectateurs une autre raison de se connecter.

C’est probablement parce que les bonnes personnes sont attirées par les bonnes personnes, et ce réseau en est rempli – des invités au personnel – à dessein. « Nous avons une politique de non-a— ici », déclare Segura. « Personne qui travaille ici n’est un a- et c’est pour cela que c’est un plaisir de venir au studio et de travailler. »

Ryan P. Hall, président de YMH Studios, a intégré à la perfection cette politique dans son processus de recrutement en triant les talents pour trouver la bonne personne. Et les fans ont apprécié cela au fil des années, découvrant des acteurs qui changent la donne dans les coulisses, comme le producteur senior Josh Zollo, le producteur de post-production Chad Wallin, le directeur technique et roi de la sauce piquante Enny Kravitz, et l’ancien producteur exécutif Nadav Itzkowitz, dont le rire bruyant a pénétré les ondes, même avec son micro éteint, pendant sept ans. « Nous aimons toujours Nadav », déclare Pazsitzky. «Nous aimons vraiment tous ceux qui travaillent ici, tous les hôtes et tout le personnel. Et bien sûr, tous les fans. C’est vraiment comme une famille.

YMH Studios n’a jamais eu l’intention d’être un réseau avec une surcharge d’employés ou de nouvelles émissions, alors quand est venu le temps de se développer vers de nouveaux contenus, le dévouement était la clé.

Ces dernières années, le réseau YMH a lancé plusieurs émissions, dont « The Danny Brown Show » avec le rappeur extraordinaire Danny Brown ; « First Date » avec la comédienne et actrice Lauren Compton ; « Not Today Pal » avec « les enfants Soprano » Jamie-Lynn (Yay-mee) Sigler et Rob Iler ; « You be Trippin’ » avec Ari Shaffir ; et le nouveau spectacle, « Behind the Jeans » avec Josh Potter.

« Tom et Christina et toute l’équipe de production sont là-dessus », explique Shaffir. «Ils aiment vraiment la comédie. La plupart des invités entrent, font leurs affaires et repartent, mais je reste là pendant des heures, du genre, amusons-nous.

Après des années à discuter de la création d’un podcast ensemble, Bert Kreischer, co-animateur de « 2 Bears 1 Cave » avec Segura, affirme qu’atterrir aux studios YMH était une évidence. « Tom est quelqu’un qui exécute et qui fait avancer les choses », déclare Kreischer. « Nous avions parlé de faire « 2 Bears » il y a longtemps et il m’a dit : « J’ai tout mis en place et faisons-le. Tom est quelqu’un qui fait bouger les choses. Il prend les idées et les concrétise.

Lors d’un récent épisode de « YMH », Pazsitzky a partagé qu’elle avait passé une mammographie et qu’ils avaient trouvé une anomalie. «J’ai un cancer du sein à un stade très précoce», a-t-elle déclaré à contrecœur mais avec confiance. « C’est totalement traitable, le pronostic est très bon, je ne mourrai pas et ce n’est pas mon dernier été sur Terre. »

Assurant aux fans que c’est hautement traitable et que les médecins seront agressifs, à la manière de maman, elle se rebelle contre le diagnostic en le rôtissant. «Je déteste le terme cancer du sein. Appelez ça un cancer des mésanges. Et ne m’envoyez pas « tu as cette maman » ou « on va botter les fesses du cancer ! Il n’y a rien de pire que lorsque les gens vous envoient des slogans ou des platitudes. Si vous souhaitez m’envoyer un message, ce que j’apprécie, rendons-le créatif. J’ai envie de rire.

De « Your Mom’s House » à l’empire qu’est YMH Studios, le voyage de Segura et Pazsitzky rappelle à ce couple de comédiens que même si vous les emmenez hors de Los Angeles, la maison qu’ils ont construite avec « Your Mom’s House » est là où vous vous trouvez. sont.