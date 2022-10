La maison de voitures classiques Mecum Auctions a adopté Internet et a établi un chiffre d’affaires record

L’entreprise, basée dans la petite ville de Walworth, dans le Wisconsin, existe depuis 1988. Ce n’était pas exactement une petite entreprise avant Covid : en 2019, elle a rapporté plus de 400 millions de dollars de revenus grâce à des événements d’enchères en direct à travers le pays. . Les ventes aux enchères peuvent attirer entre 20 000 et 100 000 participants chacune, selon la société.

Sept ans plus tard, Magers ne savait pas trop à quoi s’attendre du premier événement en direct de Mecum à l’ère de la pandémie. “Notre pensée était la suivante : lorsque nous reviendrons aux enchères, il y aura beaucoup de sièges vides et il y aura beaucoup d’enchérisseurs sur Internet”, dit-il.

L’entreprise appartient toujours au fondateur et président Dana Mecum, qui a dirigé l’entreprise avec sa femme et ses quatre fils pendant des décennies. Magers, un ancien cadre de l’assurance, est devenu PDG en 2013 après avoir été auparavant conseiller financier de Mecum.

Avant Covid, Mecum était largement connu pour ses enchères télévisées sur le réseau de télévision centré sur l’automobile Speedvision et NBC Sports. C’est depuis longtemps l’un des meilleurs employeurs de Walworth, une ville de plus de 2 800 habitants située près du lac Léman, dans le Wisconsin.

Non seulement l’augmentation de l’activité en ligne ne s’est pas faite au détriment des participants en personne, mais Magers affirme que le fait d’avoir plus d’enchérisseurs sur Internet du monde entier a en fait inspiré des enchères plus dynamiques et entraîné une augmentation du nombre de ventes.

“Plus il y a de personnes qui enchérissent sur une voiture, plus le prix sera élevé”, déclare Magers, ajoutant que Mecum connaissait également une demande refoulée d’un public désireux de dépenser de l’argent après avoir été enfermé chez lui pendant le pandémie – un phénomène qui a touché les consommateurs et les entreprises dans une variété de marchés.

“Ce que nous avons vu, c’est que les prix ont commencé à augmenter de manière relativement spectaculaire pendant la pandémie, à cause de cette concurrence [and] en raison des ressources accumulées », dit-il, ajoutant que Mecum est sur la bonne voie pour dépasser facilement le total des revenus de l’année dernière en 2022.

Magers projette plus à venir : L’entreprise signé un partenariat média avec le groupe Motor Trend l’année dernière qui diffuse désormais les enchères de Mecum sur le réseau de télévision de Motor Trend, ainsi que 160 heures d’enchères diffusées en direct en ligne chaque année.

L’idée est d’atteindre autant de soumissionnaires potentiels que possible, qu’ils assistent en personne ou virtuellement, dit Magers. L’adoption forcée d’Internet par la société pourrait rendre l’accord plus fructueux si la diffusion en direct aide Mecum à développer une audience plus globale au-delà de la portée de la télévision par câble.

“Dans notre esprit, le côté divertissement de notre entreprise, la valeur de divertissement de ce que nous faisons, est relativement infini”, dit-il. “Et nous avons à peine effleuré la surface de cela.”

Divulgation: la société mère de CNBC, NBCUniversal, est propriétaire de NBC Sports.

S’inscrire maintenant: Soyez plus intelligent sur votre argent et votre carrière avec notre newsletter hebdomadaire

Ne manquez pas :

Mark Cuban a commencé sa première activité secondaire à 12 ans – voici ses conseils financiers pour les enfants d’aujourd’hui

Le milliardaire Jim Koch a renoncé à un emploi à six chiffres pour lancer Sam Adams: “Si vous préférez être riche plutôt qu’heureux, vous êtes un sociopathe”