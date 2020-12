Une maison de ville délabrée de Brooklyn construite en 1901 a atteint le marché pour 5,75 millions de dollars après une rénovation massive.

Le brownstone classique vieux de 119 ans dans le quartier chic de Park Slope a été éviscéré jusqu’aux poteaux avant qu’un remodelage de luxe ne soit effectué.

Les nouveaux ajouts à la propriété comprennent une cuisine et des salles de bains revêtues de marbre de Carrare, un ascenseur privé, un jardin, une terrasse et un toit-terrasse, ainsi qu’une place de parking réservée et convoitée.

La refonte de haut en bas a été réalisée par La Brooklyn Home Company, un collectif familial de développeurs et d’architectes d’intérieur fondé il y a plus de dix ans par le duo frère-sœur Bill Caleo et Lyndsay Caleo Karol.

La maison de ville de 2400 pieds carrés comprend cinq chambres et quatre salles de bains et demie, dont une suite pour les invités, et un bar avec évier dans le jardin avec un refroidisseur de vin de 48 bouteilles.

Il présente des peintures du mari de l’artiste de Lyndsay Caleo Karol, Fitzhugh Karol, ainsi qu’une cheminée en bois sur mesure et une porte de grange dans la chambre principale, comme indiqué dans Mansion Global.

La grande cuisine gastronomique comprend une gamme d’appareils haut de gamme, y compris une cuisinière AGA et un réfrigérateur Bosch et deux lave-vaisselle, ainsi que des réfrigérateurs à vin et à boissons supplémentaires sous le comptoir.

La cuisine, photographiée à gauche avant et juste après, était dans un état lamentable lorsque l’entreprise a entrepris le remodelage, en enlevant tous les anciens appareils. Les armoires en bois sur mesure et les comptoirs en marbre blanc de Carrare offrent un espace de préparation et de rangement exceptionnel dans la cuisine récemment rénovée, illustrée ci-dessus

La maison, construite en 1901, n’avait pas été rénovée depuis des années et a dû être démolie jusqu’aux poteaux. Les murs se décollaient et avaient subi des dégâts d’eau, comme vu ci-dessus

Le niveau du salon décloisonné accueillant bénéficie de grandes proportions et de planchers de chêne d’ingénierie à larges planches fabriqués à partir de Madera Trade local. La cuisine est baignée de lumière toute la journée par un mur de fenêtres orientées sud, qui donnent sur l’oasis du jardin privé

Lorsque Brooklyn Home Company a pris en charge le projet, la maison avait été négligée pendant de nombreuses années, avec des sols en lino et de la peinture écaillée, comme illustré ici sur une photo précédente.

Le salon baigné de lumière est décoré dans des tons neutres et rehaussé de matériaux organiques et dispose d’un grand foyer au gaz

Les entrepreneurs ont ouvert l’espace, illustré ci-dessus dans une photo avant, pour laisser entrer plus de lumière sur la pierre brune de Park Slope

Le rez-de-jardin est conçu pour la vie intérieure-extérieure, avec une grande salle familiale qui s’ouvre sur le patio en pierre bleue et le jardin avec pelouse. Ce niveau est complet avec une salle d’eau, un wet-bar et un refroidisseur à vin de 48 bouteilles, tandis que les haut-parleurs Sonos scellent l’accord pour la fête parfaite. Une suite d’hôtes se trouve près de l’entrée séparée du jardin, et un vestiaire joliment aménagé vous accueille chez vous, permettant des arrivées et des départs faciles

Le hall d’entrée, lorsque l’entreprise a pris en charge le projet, a été gravement endommagé par des années de délabrement, comme illustré à gauche. La pierre brune courbée classique a remplacé les rampes usées par des rampes artisanales (à droite)

Avant la rénovation, l’entreprise a documenté l’état de la maison, qui n’avait pas été mis à jour depuis des années, notant d’importants dommages dus à l’usure sur plusieurs décennies, illustrés ci-dessus, ainsi que des travaux de réparation bâclés.

La maison présente de nombreux objets fabriqués à la main et des caractéristiques éco-conscientes d’artistes, dont l’artiste Fitzhugh Karol, mari du remodelleur Lyndsay Caleo Karol

La maison de 119 ans, dans le quartier chic de Park Slope, avait été laissée dans un état lamentable, avec d’anciens éléments d’époque magnifiques, comme des moulures en plâtre (photo ci-dessus), pourrissant.

Les rénovateurs ont dépouillé la maison jusqu’aux poteaux afin de lui offrir un nouveau départ. Ajout de détails écologiques, comme ces textiles dans l’une des chambres

La maison de cinq lits a été décorée avec goût pour qu’une famille puisse y emménager, y compris ces lits jumeaux en rotin à l’étage

Les designers voulaient laisser entrer la lumière dans la maison, qui était sombre et lugubre quand ils l’ont repris

Les quatre bains et demi de la maison de 2400 pieds carrés étaient revêtus de marbre avec des portes de douche Crittal noires, illustrées ci-dessus

La maison récemment rénovée comprend quatre salles de bains et demie, toutes rénovées avec goût dans des tons neutres

Avant sa reprise par la Brooklyn Home Company, la maison de ville était dans un état instable avec des trous dans les plafonds, comme illustré ci-dessus.

La plupart des salles de bains étaient en mauvais état lorsque les travaux de rénovation ont commencé

La cour arrière a été transformée en un espace lumineux et aéré, avec une terrasse et un toit-terrasse

Une salle à manger à double hauteur avec une table en bois caractéristique, illustrée, est ouverte sur le sol au-dessus, créant une sensation d’espace et de flux

La maison présente des œuvres d’art de Fitzhugh Karol, époux de Lyndsay Caleo Karol, co-fondateur de l’entreprise de rénovation The Brooklyn Home Company