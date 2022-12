La maison de ville de Robert De Niro à New York a été cambriolée alors que l’acteur et sa fille étaient à l’intérieur, selon un rapport

Un récidiviste présumé a été surpris en train d’entrer par effraction dans la maison de ville louée par Robert De Niro à New York et de fouiller dans ses affaires lundi matin – alors que l’acteur et sa fille étaient à la maison, selon la police et les rapports.

La femme, 30 ans, est accusée d’avoir tenté d’entrer dans plusieurs propriétés commerciales de l’Upper East Side de Manhattan avant de jeter son dévolu sur la maison de ville temporaire East 65th Street de 79 ans vers 2 h 45 lundi, la police et un a déclaré le représentant de l’acteur. Le Poste de New York identifié la femme comme étant Shanice Aviles.

Avilés, qui, selon la police, a des antécédents de “nombreuses arrestations pour cambriolage”, a d’abord été aperçue en train de descendre les escaliers extérieurs menant à la maison – avec la police non loin derrière elle, a rapporté le Post. La police a déclaré qu’elle était entrée par effraction dans la maison de ville par une entrée du sous-sol, qui “avait des signes visibles d’effraction”.

Les agents l’ont finalement localisée au deuxième étage de la maison de ville, où elle essayait d’utiliser l’iPad de De Niro et de “voler des cadeaux de Noël”, selon le rapport.

De Niro et l’une de ses filles auraient été ailleurs dans la maison à l’époque et n’étaient pas au courant de leur invité indésirable.

Stan Rosenfeld, un représentant de l’acteur, a déclaré à Fox News Digital : “Nous ne faisons aucune déclaration pour le moment sur le vol dans la maison de location temporaire de Robert De Niro.”

Un porte-parole du département de police de New York n’a pas pu dire immédiatement qui se trouvait dans la maison à ce moment-là.

Aviles a été placé en garde à vue avec des accusations en instance, a indiqué la police. Selon le rapport, elle a plus de deux douzaines d’antécédents, la majorité étant pour des cambriolages présumés. Seize des arrestations de cette année étaient pour de petits larcins et cambriolages, a rapporté le Post.

Aviles est l’un des cinq principaux cambrioleurs du 19e arrondissement du NYPD, où le crime a eu lieu, a rapporté le Post. Elle aurait été arrêtée aussi récemment que le 8 décembre, lorsqu’elle a été arrêtée pour une demi-douzaine d’effractions.

Le Post a cité une source en rapportant qu’il y avait un mandat d’arrêt émis contre Aviles lorsqu’elle a été arrêtée lundi.