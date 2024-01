La maison de verre qui capte les « vagues de brouillard » qui déferlent sur la région de la baie de Californie coûte 10,5 millions de dollars

Une serre durable située dans la baie Est de San Francisco, d’un prix de 10,5 millions de dollars, a été mise sur le marché pour la première fois.

La somme, si elle était atteinte, établirait un record du prix au pied carré le plus élevé enregistré – 1 694,92 $ – dans la ville d’Orinda, juste à l’est d’Oakland, et serait juste derrière le prix d’achat de 12,5 millions de dollars fixé dans le ville en 2018, a déclaré Ann Newton Cane de Golden Gate Sotheby’s International Realty, qui annonce la maison vendredi.

Conçue par Robert Swatt de Swatt Miers Architects, une entreprise de la région de San Francisco qui a remporté de nombreux prix de design, la maison en porte-à-faux spécifique au site « est dans une ligue à part », a déclaré Newton Cane. « C’est un joyau, une œuvre d’art unique en son genre qui dégage une sensation d’une légèreté impossible. Et c’est complètement privé, ce qui est énorme ici : vous avez l’impression d’être dans votre propre monde.

Les vendeurs, Stephen Baus, associé de la société de capital-investissement JH Partners basée à San Francisco, et Elizabeth Baus, avocate à la retraite, ont acheté la propriété en 2016 pour 2,695 millions de dollars, selon les archives, ont démoli la maison de 1960 qui s’y trouvait et a passé plus de trois ans à construire la nouvelle résidence de style moderne.

Les Bause – il est né et a grandi à Orinda, et lui et sa femme sont allés à l’Université de Californie à Berkeley – voulaient construire une maison qui maximisait la vue et qui soit différente des ranchs voisins.

“C’est une maison réfléchie qui correspond à sa géographie”, a-t-il déclaré, ajoutant que même si elle est bien en vue, les propriétés voisines ne sont pas visibles. « Nous sommes à 16 km du Golden Gate Bridge et avons une vue à 180 degrés sur West Oakland et Berkeley Hills. Vous pouvez voir les célèbres vagues de brouillard de la couche marine alors qu’elles captent la lumière du soleil et arrivent.

La propriété, qui jouxte les sixième et septième trous du parcours de golf de l’Orinda Country Club, est entourée d’arbres matures et d’un sentier pédestre.

La maison de 5 355 pieds carrés, nichée dans le paysage au sommet d’une colline, dispose de vastes terrasses enveloppantes pour mélanger les espaces intérieurs et extérieurs.

La piscine à débordement est l’un des éléments qui brouillent les frontières entre les espaces extérieurs et le paysage naturel. Jason Wells Photographie





«J’ai aimé le concept de vie intérieur-extérieur», a déclaré Baus. « La maison s’ouvre très bien. Vous pouvez préparer un repas à l’intérieur tout en ayant l’impression d’être à l’extérieur.

Newton Cane a ajouté que « lorsque vous entrez, vos yeux se fixent sur les parois de verre qui les mènent vers la vue ».

La maison sur deux niveaux, qui compte quatre chambres et 4,5 salles de bains, est alimentée principalement par 40 panneaux solaires et deux batteries Tesla. “Nous sommes pratiquement hors du réseau”, a déclaré Baus.

La porte d’entrée en cèdre rouge de l’Ouest de 9 pieds s’ouvre sur des plafonds de 14 pieds, une cave à vin vitrée et réfrigérée pouvant contenir 750 bouteilles, un bar avec évier, une salle multimédia et une cheminée vitrée. Les sols en travertin et les panneaux de cèdre rouge de l’Ouest conçus pour créer un élément linéaire continu dans tout l’espace font partie des matériaux et finitions ultra-luxueux de la résidence. Un système de sonorisation dans les murs et les plafonds offre une musique d’ambiance.

La suite principale dispose de stores rétractables qui bloquent le soleil ainsi que d’un bureau et d’une buanderie attenants.

“Les murs intérieurs n’ont pas de plinthes, ce qui donne l’impression qu’ils flottent dans l’air”, a déclaré Newton Cane, ajoutant que le design minimaliste se poursuit dans la cuisine, où les armoires sans poignées sont subtilement accessibles, et tout, y compris un un bar derrière une porte, est astucieusement dissimulé.

L’escalier en verre et en bois de chêne blanc, dit-elle, est l’un des « moments verticaux utilisés pour briser les lignes horizontales de la maison. Il y a une sensation éthérée et paradisiaque.

Les équipements extérieurs de la propriété comprennent un étang et un plan d’eau près de l’entrée, une piscine à débordement, un foyer pouvant accueillir 10 personnes et un bain à remous de style complexe.

La propriété de 1,43 acre dispose également d’une maison d’hôtes de 840 pieds carrés comprenant une chambre, un salon, une salle de bains et une terrasse offrant une vue. Accessible via un escalier en pierre en bas de la colline, “vous ne pouvez pas le voir depuis la maison principale”, a déclaré Newton Cane. “C’est tellement privé que c’est comme avoir une deuxième maison séparée.”

La maison d’hôtes se trouve plus bas sur la colline, un emplacement qui offre un maximum d’intimité. Jason Wells Photographie





Les Bause, âgés de 58 ans, ont récemment acheté une nouvelle résidence principale à Park City, dans l’Utah.

“J’adore skier et nous voulions aussi nous rapprocher de notre fille, qui vit à New York”, a-t-il déclaré. “La maison Orinda est tellement incroyable que nous avons pensé qu’il serait dommage qu’elle reste vide.”

Orinda, qui a été classée parmi les « 11 villes les plus riches de Californie en 2024 » par la plateforme immobilière PropertyClub, est proche de San Francisco, Oakland et Berkeley, ce qui en fait ce que Newton Cane appelle « une enclave bucolique avec une injection de culture ». .»

