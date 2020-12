Scott Disick et sa flamme présumée de 19 ans, Amelia Hamlin, ont été repérés en train de chercher une maison.

Le père de trois enfants, âgé de 37 ans, et le mannequin adolescent ont regardé ensemble des manoirs spectaculaires à Los Angeles alors que leur romance supposée continue de se renforcer.

Bien qu’il ne soit pas clair si le couple cherche un endroit pour vivre ensemble, on sait que Scott est un connaisseur de l’immobilier et achète souvent des propriétés avant de les retourner.

En fait, la star de L’incroyable famille Kardashians a son propre concert baptisé Flip it Like Disick, qui suit son passe-temps de retourner des demeures tentaculaires.

Une source a déclaré à People que Scott recherchait « sa prochaine opportunité d’achat », mais n’a pas révélé à qui cette propriété pourrait être.

Le couple a vu au moins trois manoirs de luxe, chacun coûtant plus de 65 millions de dollars.

Mirror Online a contacté les représentants de Scott et d’Amelia pour obtenir leurs commentaires.

Leur sortie intervient quelques semaines à peine après qu’Amelia ait admis qu’elle était «reconnaissante» pour Scott dans un message jaillissant sur les réseaux sociaux.

Le mois dernier, Scott a été photographié avec son bras autour d’Amelia en bikini alors que le couple faisait une promenade romantique sur une plage.

Des rumeurs d’amour ont circulé autour du couple ces dernières semaines, et il semble que les relations du couple semblent se réchauffer.

S’adressant aux médias sociaux, Amelia a écrit: «Merci à ces personnes», aux côtés d’un selfie d’elle avec Scott et un autre copain.

Scott – qui sort avec Kourt de 2006 à 2015 – s’est séparé de la fille de Lionel Richie, Sofia Richie, en août, mettant ainsi fin à leur relation de trois ans pour de bon.

Comme une surprise pour certains, Kourtney n’a en fait aucun problème avec lui à sortir à nouveau, et n’est pas gêné par leur écart d’âge de 18 ans.

En fait, Kourt aurait « aime » quand Scott sort avec.

La raison en est qu’elle pense que Scott est «plus responsable» en tant que parent lorsqu’il est en couple.

Amelia a fait l’objet d’un examen public sur sa volonté de sortir avec un homme plus âgé, tandis que Scott a également été qualifié de « effrayant » et « bizarre » pour avoir choisi de sortir avec des adolescents.







Le couple s’est rencontré par l’intermédiaire de la maman star d’Amelia Real Housewives of Beverly Hills, 57 ans, amie de Momager Kris Jenner.

Lisa serait inquiète à l’idée que sa fille sort avec Scott.

Il a également été rapporté que l’ex-de Scott, Sofia Richie, n’avait plus suivi Amelia sur Instagram après avoir découvert la relation.

Sofia n’avait également que 19 ans lorsqu’elle a eu une relation amoureuse avec Scott.

