La «maison de rêve» d’un couple risque de glisser dans la rivière nord-ouest de la Colombie-Britannique – Kelowna Capital News

Amanda et David Horvath pensaient avoir trouvé la “maison de leurs rêves” après avoir acheté une maison au 2412 McConnell Crescent à Terrace, au nord-ouest de la Colombie-Britannique il y a 10 ans, mais ce rêve est maintenant un cauchemar éveillé menaçant de détruire leurs moyens de subsistance.

“C’est une belle propriété, c’est un super quartier et c’était génial pendant environ cinq ans”, a déclaré Amanda à Black Press Media..

“Puis un jour, toute la maison a tremblé et il y a eu un énorme bruit d’explosion et nous sommes allés là-bas et les voisins avaient perdu la moitié de leur cour. En quelques minutes, il était parti.

Depuis, les Horvath et leurs voisins, Kashmir et Darshan More, regardent, impuissants, leur propriété qui continue de glisser dans la rivière Kitsumkalum qui se déplace derrière eux.

Cela a commencé par un glissement de terrain en 2017 au sud des 5416 et 5418 McConnell, selon la ville. En 2019, un autre glissement de terrain a emporté l’arrière-cour du 2414 McConnell où vivaient les Mores. Les Horvath ont déclaré avoir perdu leur clôture de jardin à cause du toboggan en 2021.

En février dernier, les propriétaires ont demandé une aide urgente à la ville pour trouver de l’argent de secours.

Depuis l’année dernière, la rivière s’est déplacée d’environ un kilomètre en 80 ans et la ville a estimé que l’érosion causant des glissements de terrain se poursuivrait en raison du changement climatique.

Les Mores ont déménagé cet été alors que la falaise bordait à quelques mètres de leur maison, les tuyaux d’égout exposés aux éléments. Les Horvath craignent d’être les prochains mais n’ont nulle part où aller.

“Nous n’avons pas de maison supplémentaire… Nous envisageons des camping-cars pour pouvoir vivre dans l’allée de notre ami car nous n’avons nulle part où aller et pourtant nous payons toujours notre hypothèque et nos taxes foncières”, a déclaré Amanda, ajoutant leur l’assurance habitation a été révoquée.

Les Horvath ont du mal à dormir, de peur qu’il se passe quelque chose, et ils gardent un extincteur dans la chambre.

« La nuit, on entend les arbres tomber. Chaque fois que nous entendons la pluie, nous savons qu’elle ronge la pente. Nous sommes sur des coquilles d’œufs », a déclaré Amanda, ajoutant que la ville avait refusé une demande de rachat. “Les Mores aussi ont traversé l’enfer.”

Le député de Skeena Ellis Ross et le chef libéral de la Colombie-Britannique, Kevin Falcon, ont tous deux défendu les familles, Falcon disant à Black Press que la province doit « intensifier ».

Les Horvath ont déclaré avoir envoyé des notes d’information au vice-premier ministre de la Colombie-Britannique, Mike Farnworth, ajoutant que des catastrophes à plus petite échelle comme la leur pourraient passer entre les mailles du filet alors que la province se reconstruit après les inondations de l’année dernière.

“Ce n’est pas l’histoire qui touche certaines personnes parce que tant de gens ont tant perdu pendant les inondations”, a déclaré Amanda.

Farnworth n’était pas disponible pour une entrevue en août et devrait se rendre à Terrace à l’automne.

Amanda a ajouté que rien n’empêchait l’érosion de poursuivre son chemin de destruction si elle n’était pas surveillée par la ville.

“Nous ne sommes pas une priorité, évidemment, mais cela finira par traverser la route et les gens diront alors ‘pourquoi ne faites-vous rien à ce sujet ?’ Mais nous aurons déjà tout perdu.

“Nous sommes les premiers mais nous ne serons pas les derniers.”

David Horvath a dit qu’il ne pointe pas du doigt et qu’il a juste besoin d’aide. Il s’inquiète de trouver un logement pour leur fils s’ils doivent partir à tout moment. L’essentiel est en attente, emballé et prêt à partir.

« C’est difficile de demander de l’aide. Je suis censé être la personne forte et je suis censé être là pour ma famille et je suis là, impuissant.

« Cela pourrait arriver à n’importe qui… Si nous ne nous en sortons pas, nous n’obtiendrons jamais une autre hypothèque. C’est juste dévastateur.

La ville a embauché Taylor Geotechnical Engineering pour arpenter la colline. Les résultats publiés en septembre indiquent que si le glissement de terrain n’est pas réparé, les maisons devraient être rapprochées de la rue.

Amanda a fait valoir que si la ville s’était attaquée au problème plus tôt, elle n’en serait pas arrivée là, ajoutant que le financement est disponible chaque année. “Ils ont juste laissé tomber la balle.”

Les Horvath ont de nouveau plaidé leur cause devant le conseil municipal lors d’une réunion le 24 août à la suite d’une présentation par McElhanney de son plan d’atténuation des inondations de Kitsumkalum, ainsi que des options pour réparer le glissement de terrain de McConnell.

Les coûts prévus pour les travaux varient de plus de 2 $. 3 millions sur le bas de gamme et près de 5 millions de dollars sur le haut de gamme.

Crissy Bennett, qui est directrice régionale du nord-ouest pour Emergency Managment BC (EMBC), a déclaré que maintenant que les coûts sont disponibles, ils peuvent commencer à examiner les options de financement pour les travaux et à planifier une assemblée publique avec les résidents.

« La question du McConnell Crescent est une grande priorité pour nous. Il retient l’attention du ministre et de notre sous-ministre adjoint, c’est donc une priorité », a déclaré Bennett. “Nous allons le faire avancer aussi vite que possible.”

Le conseil a décidé de demander un financement d’un montant de 2 millions de dollars d’ici la fin septembre, mais ni la ville ni EMBC n’ont pu dire d’où pourrait provenir le reste de l’argent. Les travaux pourraient débuter au printemps ou en septembre prochain.

Bennett a promis de “ne négliger aucun effort” lorsqu’il s’agit de trouver du financement, ajoutant qu’EMBC travaille avec les affaires municipales et “les outils à notre disposition” pour trouver quelque chose qui convient.

La mairesse de Terrace, Carol Leclerc, a demandé aux Mores et Horvaths de « s’accrocher » pendant qu’ils cherchaient des solutions.

«Je sais que cela doit vous sembler extrêmement lent, mais sachez que nous faisons ce que nous pouvons pour vous soutenir et nous y donnerons notre 100% et plus.

“Si l’un d’entre nous était à votre place, nous voudrions savoir que ce soutien était là et sachez que nous, nous tous, à travers – MacLheney, via EMBC, à travers la ville – que nous sommes ici avec vous.”

