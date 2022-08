La maison de retraite de Penticton aide à l’évacuation de la ferme de Keremeos Creek

Lorsque la ferme Gotta Goat a lancé l’appel à l’aide le 4 août pour évacuer leurs animaux au-dessus de l’incendie de Keremeos Creek, le personnel de Regency Southwood était l’un des groupes qui ont répondu.

“C’est sur Facebook qu’ils étaient évacués et qu’ils avaient besoin de camionnettes ou de camions pour sortir leurs animaux”, a expliqué la directrice générale de la maison de retraite, Corinne Gunther. “Le groupe d’entre nous a dit:” Nous avons un bus, nous pouvons peut-être mettre des chèvres à bord “, et nous nous sommes dirigés vers.”

Bien qu’ils n’aient pas chargé de chèvres, ils ont aidé à attraper et à évacuer un certain nombre de poulets de la ferme. Après les avoir mis dans leurs cages, ils ont été chargés dans le bus Regency et emmenés dans une autre ferme à Okanagan Falls.

La principale difficulté n’est pas venue de trouver de l’espace pour les cages à bord du bus, mais de faire entrer calmement les poulets dans les cages en premier lieu.

“Ils n’avaient rien à voir avec nous, et nous sommes tous en tenue de soirée parce que nous travaillions”, a déclaré Gunther. “Alors nous sommes juste venus et nous étions dans le poulailler en train d’essayer de lutter contre ces coqs sans les effrayer.”

Il n’y avait aucune question pour Gunther et les autres quant à savoir s’ils allaient aider ou non. Ils avaient même apporté leurs propres boîtes au cas où ils en auraient besoin pour y mettre des animaux. Le préposé à l’entretien de l’établissement de soins a également pris son camion et s’est rendu à la ferme avec le reste du personnel à bord du bus pour aider.

“Notre entreprise, nous sommes tous axés sur la famille et la communauté”, a déclaré Gunther. “Nous aimons tendre la main à nos voisins et aider là où nous le pouvons, alors quand nous avons vu qu’ils avaient besoin d’aide, nous n’avons même pas hésité.”

L’expérience a été passionnante, et Gunther espère qu’ils auront l’occasion de faire un autre jour.

“C’était vraiment intéressant et j’espère que nous pourrons faire d’autres bonnes choses comme ça”, a déclaré Gunther en riant. “Juste pas en crise la prochaine fois.”

Pour signaler une faute de frappe, envoyez un e-mail à : editor@pentictonwesternnews.com.

Ne manquez aucune histoire et recevez-les directement dans votre boîte de réception. Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter de Penticton Western News.

@PentictonNews

newstips@pentictonwesternnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Feux de forêt en Colombie-Britannique 2022Keremeos