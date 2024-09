La maison de Raffi, musicien pour enfants, est à vendre en Colombie-Britannique

Le troubadour pour enfants du Canada vend sa maison en Colombie-Britannique, qui est maintenant à vendre pour 1 995 000 $.

Raffi Cavoukian, l’homme responsable de générations d’enfants qui ont grandi en chantant des airs comme « Baby Beluga », « Bananaphone » et « Down by the Bay », dit qu’il vit dans la propriété idyllique de Salt Spring Island depuis une décennie et demie, mais qu’il est temps de dire au revoir.

Comme il l’a écrit sur les réseaux sociaux la semaine dernière, « la vie est un changement ».

« J’ai emménagé dans une jolie nouvelle maison, non loin de celle que j’ai habitée pendant 16 ans. Cette beauté unique saura charmer la famille qui me convient », a-t-il déclaré.

La « retraite sereine et ensoleillée » récemment classée au 241 Sky Valley Rd. se trouve sur huit acres de terres boisées et offre une vue panoramique sur l’océan et les montagnes, notamment sur les montagnes de la côte nord et le mont Baker.

Le 241 Sky Valley Rd. sur l’île Salt Spring, en Colombie-Britannique, est représenté sur la photo. (Avec l’aimable autorisation de Macdonald Realty Salt Spring Island)Une caractéristique unique annoncée dans l’annonce est un « treezeebo », un hybride de cabane dans les arbres et de belvédère.

Le 241 Sky Valley Rd. sur l’île Salt Spring, en Colombie-Britannique, est représenté sur la photo. (Avec l’aimable autorisation de Macdonald Realty Salt Spring Island)Construite en 1976, la maison de 3 517 pieds carrés comprend quatre chambres, trois salles de bains et une grande terrasse.

«Construite pour une vie confortable et gracieuse, la maison bien entretenue dispose d’un plan de vie au rez-de-chaussée spacieux, réfléchi et efficace avec des pièces bien éclairées, un mur en pierre avec insert de cheminée, des poutres en sapin, des planchers en bois et des baies vitrées mettant en valeur la lumière naturelle et la vue panoramique sur la mer », peut-on lire dans l’annonce.

Le 241 Sky Valley Rd. sur l’île Salt Spring, en Colombie-Britannique, est représenté sur la photo. (Avec l’aimable autorisation de Macdonald Realty Salt Spring Island)« Le niveau inférieur offre une impressionnante salle familiale/bureau et un espace de repos supplémentaire pour la famille et les amis, le tout avec les mêmes vues époustouflantes. À l’étage, un loft spacieux est idéal pour le yoga/la méditation ou les loisirs en famille. »

Le 241 Sky Valley Rd. sur l’île Salt Spring, en Colombie-Britannique, est représenté sur la photo. (Avec l’aimable autorisation de Macdonald Realty Salt Spring Island)Comme le monde naturel a longtemps inspiré la musique de Raffi, peut-être que celui qui vivra ensuite dans la maison sera attiré par l’océan, les forêts et les montagnes pour écrire des chansons pour la prochaine génération.