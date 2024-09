La maison de plage d’Omata, conçue par Herbst Architects, brille à travers un écran en bois

une maison moderne le long de la côte sauvage de la Nouvelle-Zélande

La maison de plage d’Omata par Herbst Architectes est situé dans une baie isolée et pittoresque sur la côte du Northland Nouvelle-ZélandeLe paysage environnant est caractérisé par d’anciens arbres Pohutukawa et des collines abruptes couvertes de buissons indigènes. Cet environnement naturel posait le défi de conception unique d’intégrer un résidence dans un cadre aussi intact sans perturber sa qualité originelle.

La nouvelle maison de plage remplace une structure délabrée qui se trouvait auparavant sur le site, à proximité des talus abrupts. Une étude géotechnique a révélé des risques importants, notamment des chutes de pierres potentielles causées par l’activité sismique et des glissements de terrain lors de fortes pluies. Ces conclusions ont nécessité le déplacement du bâtiment pour des raisons de sécurité. Entre-temps, un rapport a établi que la maison devait être surélevée d’au moins six mètres au-dessus de la ligne de marée haute actuelle pour se protéger des ondes de tempête océaniques et de la future élévation du niveau de la mer.



images © Simon Wilson

Les architectes de Herbst élèvent la maison au sommet d’un socle rocheux

Avec ces considérations à l’esprit, le équipe de conception Le cabinet Herbst Architects a d’abord été chargé de remodeler le terrain pour accueillir en toute sécurité la Omata Beach House. Le déplacement de la nouvelle structure loin des talus a également permis de la placer dans une partie plus ensoleillée du site, loin des collines ombragées. Ce repositionnement a nécessité de surélever une partie du terrain pour respecter la hauteur de sécurité nécessaire de six mètres.

Le concept de conception s’inspire des rochers encastrés dans les talus environnants. Les architectes ont imaginé un mur de roche bas s’étendant à partir de la courbe du talus pour former un angle droit dans l’aménagement. Ce mur crée un socle défini qui nivelle le sol et sert de fondation à la maison, suggérant une extension progressive du terrain naturel.



la Omata Beach House est située dans une baie isolée du Northland, entourée d’arbres et de buissons indigènes

à l’intérieur de la maison de plage d’Omata

Pour minimiser l’impact visuel de la structure, Herbst Architects a divisé le programme de la Omata Beach House en trois éléments distincts : l’espace de vie, l’espace de couchage et l’espace de rangement. Les espaces de couchage et de rangement ont été intégrés dans le socle recouvert de roche, se fondant parfaitement dans le paysage et conservant un profil bas. La ligne horizontale nette du parapet du socle reflète la topographie naturelle, intégrant davantage la structure dans son environnement.

L’espace de vie, en revanche, prend la forme d’un pavillon en bois clair avec des vitres sur trois côtés. Cette conception permet une vue panoramique sur l’océan, les promontoires et les collines. La courbe douce et affaissée du toit donne au pavillon une apparence plus légère et plus organique, l’aidant à flotter au-dessus du socle sans dominer le paysage.

Une couche de lattes de bois espacées longe les bords du pavillon, encadrant la terrasse extérieure et procurant une sensation d’enfermement. Des volets coulissants offrent une protection supplémentaire contre le vent, garantissant que la maison reste confortable quelles que soient les conditions météorologiques.



un toit incurvé élève la ligne de vue, permettant une vue dégagée sur l’océan et les promontoires lointains



inspiré par les formations rocheuses environnantes, un mur de roche bas a été conçu pour créer un socle



la maison est divisée entre le salon, la chambre et le rangement, ces deux derniers étant intégrés dans le socle rocheux