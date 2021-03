La maison de pêcheur blanchie à la chaux près de Doc Martin de la télévision est mise en vente pour 595000 £

Une maison de pêcheur idyllique avec un intérieur moderne et lumineux à proximité de la maison de la télévision Doc Martin à Cornwall a été mise sur le marché pour 595000 £.

Grey Roofs est installé sur la côte à Port Isaac, qui sert également de Portwenn fictif dans le drame ITV très apprécié avec Martin Clunes comme personnage principal.

La maison de trois chambres et une salle de bain est à deux pas de Fern Cottage, une belle propriété locative surplombant le village de pêcheurs qui fait office de cabinet médical et de domicile de Doc Martin dans le spectacle.

Grey Roofs offre une vue sur le port pittoresque de Port Isaac, se trouve à seulement 100 mètres de la plage et se trouve en face du café, bar et restaurant The Slipway.

Il est également à trois portes de Buttermilk Shop, qui sert également de pharmacie dans la série.

Grey Roofs (photo) est installé sur la côte à Port Isaac, qui sert également de Portwenn fictif dans le drame très apprécié d’ITV Doc Martin avec Martin Clunes

La maison de trois chambres et une salle de bain est à deux pas de Fern Cottage, une belle propriété locative surplombant le village de pêcheurs qui sert de cabinet médical et de domicile de Doc Martin dans le spectacle

Le chalet, qui est actuellement géré comme une location de vacances par le propriétaire Ralph Willis pour un maximum de 1065 £ par semaine, a un intérieur moderne impressionnant bien qu’il semble à première vue être un chalet de pêcheur traditionnel

Le village et les zones environnantes de la côte nord de Cornwall sont utilisés comme emplacement pour Doc Martin depuis 2004. Sur la photo: Martin Clunes dans le rôle de Doc Martin et Caroline Catz dans le rôle de Louisa Glasson

Le chalet, qui est actuellement géré comme une location de vacances par le propriétaire Ralph Willis pour un maximum de 1065 £ par semaine, a un intérieur moderne impressionnant bien qu’il semble à première vue être une maison de pêcheur traditionnelle.

La maison a une cuisine / salle à manger, un salon spacieux et un bureau au rez-de-chaussée, tandis que l’étage supérieur comprend trois chambres et une salle de bains familiale.

Il dispose également d’une place de parking privée et d’une terrasse surélevée fermée, avec vue sur le port et sur Port Isaac.

Le village et les zones environnantes de la côte nord de Cornwall sont utilisés comme emplacement pour Doc Martin depuis 2004.

Gray Roofs offre une vue sur le port pittoresque de Port Isaac, se trouve à seulement 100 mètres de la plage et se trouve en face du café, bar et restaurant The Slipway

La maison dispose d’une cuisine / salle à manger, d’un salon spacieux et d’un bureau au rez-de-chaussée, tandis que l’étage supérieur comprend trois chambres et une salle de bains familiale

La propriété est décorée sur le thème de la côte voisine, avec du papier peint aux couleurs vives montrant divers poissons dans le salon

Il dispose également d’une place de parking privée et d’un patio clos surélevé, avec vue sur le port et sur le port d’Issac

Sur la photo: l’une des trois chambres à coucher à l’intérieur de la propriété, nichée sur la côte à Port Isaac, Cornwall

Il a également été utilisé comme lieu de tournage pour une grande partie de la série télévisée originale Poldark dans les années 1970, et est la maison du groupe de chant de mer-bidonville Fisherman’s Friends.

Le village pittoresque abrite également deux restaurants de fruits de mer gérés par le chef étoilé au guide Michelin Nathan Outlaw.

Josephine Ashby, des agents immobiliers John Bray, a déclaré: « Port Isaac est une merveilleuse combinaison d’un village de pêcheurs intemporel avec un port magnifique et des cottages magnifiquement préservés, mais il y a un mélange de glamour et d’excitation caché derrière de nombreuses portes basses et bancales.

Port Isaac a également été utilisé comme lieu de tournage pour une grande partie de la série télévisée originale Poldark dans les années 1970, et est la maison du groupe de chant des bidonvilles Fisherman’s Friends.

La propriété dispose d’une salle de bains familiale spacieuse, qui est ornée de carreaux bleus et de murs blancs propres

Le chalet a été conçu par l’architecte d’intérieur Anouska Lancaster, qui a ajouté des reflets de couleurs vives et conservé un thème côtier

Sur la photo: un patio privé appartenant à la propriété idyllique qui surplombe le port de Port Isaac

Le village pittoresque abrite également deux restaurants de fruits de mer dirigés par le chef étoilé au guide Michelin Nathan Outlaw

« Il y a des chefs étoilés au guide Michelin dans le village, des équipes de tournage et des A-listers fréquemment repérés et les vraies stars du spectacle, les pêcheurs de Cornouailles qui sont le summum de cette communauté depuis des générations.

«Il est facile de comprendre pourquoi il est si populaire.

« Grey Roofs est un bel exemple de l’un des cottages d’origine, inchangé de l’extérieur, mais derrière ces portes, il a les intérieurs les plus cool et les plus amusants qui soient. Le contraste est vibrant et excitant! »