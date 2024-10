La maison de Netanyahu attaquée par un drone (VIDEO) — RT World News

Le mouvement Hezbollah basé au Liban a lancé samedi trois drones armés d’explosifs contre Israël.

Un véhicule aérien sans pilote (UAV) rempli d’explosifs a frappé samedi la maison de vacances du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dans la ville balnéaire de Césarée, ont rapporté les médias israéliens, citant son bureau. Le drone aurait été lancé par le mouvement Hezbollah basé au Liban, lors de la première attaque du conflit visant une cible israélienne de si haut rang.

Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont seulement déclaré que « un bâtiment avait été touché » à Césarée, ajoutant qu’au total trois drones avaient été lancés depuis le Liban et deux autres abattus. Des images vidéo ont circulé sur les réseaux sociaux montrant un gros drone ressemblant à un avion survolant un hélicoptère au-dessus d’une ville. Les images seraient liées à l’attaque du Hezbollah.

On ne sait pas si la maison de Netanyahu a subi de graves dégâts, mais les résidents locaux ont signalé un « grosse explosion » et un « énorme, puissant » explosion dans la région. Le Premier ministre lui-même et son épouse n’étaient pas présents dans la maison au moment de l’attaque, selon les médias.

Netanyahu a réagi à l’incident en promettant de poursuivre le conflit en cours et que rien ne l’empêcherait d’aller de l’avant. Une vidéo de ses commentaires à la suite de l’attaque a été publiée par certains journalistes sur les réseaux sociaux.

Par ailleurs, Tsahal a signalé samedi un barrage massif de missiles du Hezbollah ciblant le nord d’Israël. Environ 55 projectiles ont été lancés par le mouvement basé au Liban, a indiqué l’armée israélienne, ajoutant que la frappe avait provoqué « des centaines de milliers d’Israéliens passeront leur week-end à courir se mettre à l’abri ».















Ces frappes ont eu lieu un jour après que le groupe militant a déclaré que sa confrontation avec Israël entrait dans une nouvelle phase à la suite de l’assassinat par l’armée de l’État juif du chef du Hamas Yahya Sinwar plus tôt cette semaine.

Le Hezbollah et Israël échangent des frappes de missiles sporadiques depuis que Jérusalem-Ouest a lancé son opération militaire contre le groupe militant palestinien Hamas à Gaza il y a plus d’un an. La campagne a été lancée en réponse à une incursion meurtrière sur le territoire israélien en octobre 2023 qui a coûté la vie à quelque 1 100 personnes. Plus de 200 personnes ont été prises en otage par le Hamas à cette époque.

Le mois dernier, les tensions entre Israël et le Hezbollah ont dégénéré en une véritable confrontation militaire après une série d’explosions de téléavertisseurs portatifs à travers le Liban, suivies de frappes aériennes israéliennes massives et d’une opération terrestre, quoique limitée, dans le sud du pays.