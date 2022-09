La maison de Naramata détruite par un incendie – Kelowna Capital News

Le Naramata Fire Rescue Service (NFRS) n’a pas tardé à éteindre un incendie de maison lundi 5 septembre après-midi.

Un grand panache de fumée a pu être vu au-dessus du 2425 Gammon Road vers 12h45.

Le service d’incendie de Penticton a également été appelé pour aider à l’incendie. Des hélicoptères du BC Wildfire Service (BCWS) ont été vus jeter de l’eau sur le feu, et une équipe d’attaque initiale était également sur les lieux.

Toute la maison a été détruite par l’incendie, une remorque à proximité a été endommagée ainsi qu’un bateau et un hangar.

Le propriétaire a déclaré à Penticton Western News qu’ils tondaient la pelouse lorsque l’incendie s’est déclaré. Avec l’herbe sèche, il s’est rapidement propagé et a atteint la maison.

Tout le monde dans la maison, y compris les animaux de compagnie, est sorti en toute sécurité. Cependant, le propriétaire a déclaré qu’un de ses amis pourrait avoir des brûlures superficielles aux pieds en essayant d’éteindre l’incendie.

L’équipe du BCWS et les pompiers locaux s’efforçaient d’établir des lignes de garde le long du périmètre de l’incendie. La cause de l’incendie fait l’objet d’une enquête.

