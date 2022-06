La maison de Meta dans la Silicon Valley prévoit de décarboner 95% des bâtiments

Le fondateur et PDG de BlocPower, Donnel Baird, a déclaré à CNBC l’année dernière que 100 millions de bâtiments aux États-Unis gaspillaient 100 milliards de dollars par an en combustibles fossiles. « Il y a des économies importantes qui peuvent être introduites », a déclaré Baird.

BlocPower travaille déjà avec la ville universitaire de New York Ithaca, où est basée l’Université Cornell, qui est devenue la première municipalité à s’engager dans un plan de décarbonation à 100 % et à utiliser un nouveau modèle de partenariat public-privé. Ithaque a aligné un premier financement privé de 100 millions de dollars l’été dernier pour soutenir l’effort du partenaire de capital-investissement Alturus.

La petite ville californienne, qui compte environ 35 000 habitants, estime la consommation de combustibles fossiles des bâtiments à 41 % de ses émissions totales. BlocPower, une ancienne société CNBC Disruptor 50, est l’un des leaders de la modernisation de l’immobilier résidentiel et commercial afin de réduire l’utilisation des combustibles fossiles. Le plan Menlo Park démarrera modestement, avec 25 bâtiments à électrifier cette année. C’est volontaire, mais le plan est d’augmenter ce nombre à plus de 1 000 bâtiments par an à partir de 2024. Cela comprend l’installation de pompes à chaleur pour le refroidissement et le chauffage de l’air, des pompes à chaleur pour l’eau, des bornes de recharge pour véhicules électriques, de l’énergie solaire et du stockage de batteries. .

Selon le US Green Building Council, la consommation directe d’énergie et d’électricité des bâtiments représente environ 38 % des émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis, et la majorité des bâtiments qui constitueront les environnements urbains jusqu’en 2030 existent déjà.

Les systèmes de chauffage, y compris le chauffage de l’eau et le chauffage des locaux, sont d’importants moteurs de la consommation d’énergie dans les bâtiments résidentiels et commerciaux et sont la cible de projets climatiques, ainsi que l’isolation et l’éclairage, selon l’American Council for an Energy-Efficient Economy. Dans les villes où la croissance démographique est moindre, il y aura également une plus grande part de bâtiments anciens nécessitant des mises à niveau plutôt que de nouvelles constructions dans des centres de population en plein essor.

Les villes sont devenues des leaders en matière de décarbonation car une grande partie de la loi relative aux bâtiments relève du domaine des gouvernements étatiques et locaux, et ils établissent des codes de construction. Alors que de plus en plus de villes et de villages cherchent à prendre les devants en matière de climat, faire appel à des investisseurs privés en combinaison avec des incitations du gouvernement peut réduire le coût du capital et les taux d’intérêt pour le financement de projets.

Ithaca a fixé un ratio de 1 à 20 pour le financement des contribuables par rapport au financement des investissements privés.

« Compte tenu de l’ampleur du problème, les gens sont ouverts aux partenariats publics et privés à Ithaca », a déclaré à CNBC Svante Myrick, maire d’Ithaca jusqu’au début de 2022, au moment de l’accord avec BlocPower. « Ils réalisent que le gouvernement doit être le catalyseur de l’établissement des règles pour le climat, mais si nous devons apporter des changements radicaux, nous n’avons tout simplement pas les ressources pour le faire seuls », a-t-il déclaré.

Des villes plus petites comme Ithaca et Des Moines, Iowa – qui prévoient également de cibler les bâtiments – sont agressives dans leur recherche de réduction des émissions de gaz à effet de serre au niveau local. Les deux villes font partie d’un nouveau consortium dirigé par l’ONU sur le climat appelé 24/7 Carbon-free Energy Compact, qui comprend également Google.

Dans les villes et villages des États-Unis, bon nombre des bâtiments les moins efficaces sont situés dans des communautés à faible revenu, une priorité pour BlocPower dans l’ensemble de ses portefeuilles de projets, et ces propriétés sont souvent plus anciennes et nécessitent des mises à niveau, y compris des appareils plus efficaces. . Non seulement les normes d’efficacité énergétique sont négligées dans ces zones, mais les ménages paient un pourcentage plus élevé de leurs revenus en coûts énergétiques.

L’organisation locale à but non lucratif Menlo Spark travaille avec Menlo Park pour collecter jusqu’à 35 millions de dollars afin de réduire les coûts du projet pour les ménages à revenu faible à modéré. Belle Haven, une zone de Menlo Park proche de la baie, ainsi que des routes principales où la qualité de l’air est plus faible, a été choisie comme cible initiale.

BlocPower, avec un modèle commercial qui combine le secteur traditionnel de la construction et de l’ingénierie avec la technologie climatique, et des opportunités d’investissement accrues dans les communautés mal desservies, ainsi que la création d’emplois dans la construction verte, a des projets en cours dans des dizaines de villes américaines supplémentaires.

Meta, anciennement Facebook, annoncé qu’il avait atteint 100 % d’énergie renouvelable et zéro consommation nette d’ici 2020.

Outre les investisseurs Goldman Sachs, Kapor Capital, le Climate Innovation Fund de Microsoft et Andreessen Horowitz, BlocPower a reçu une subvention du Jeff Bezos Earth Fund et a été invité au programme d’accélération d’Apple.

