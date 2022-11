La maison de Meredith prend feu lors de la finale de l’automne – Hollywood Life

Voir la galerie





Meredith mord la balle et envoie l’e-mail sur le départ de Grey Sloan. Tout le monde est choqué par la nouvelle, mais ce ne sera pas un processus long et interminable. Maggie et Amelia aident Meredith à emballer ses affaires.

Quant à l’avenir de Meredith avec Nick, c’est incertain. Elle n’a pas encore parlé du déménagement avec Nick, mais elle a prévu une opération Whipple avec lui.

Lucas renverse les haricots sur sa famille

Un orage qui souffle sur Seattle menace l’ouverture de la clinique pour femmes. L’accréditation n’est pas non plus arrivée, donc l’ouverture est retardée.

Amelia confronte Lucas à propos de dire à tout le monde qu’ils sont liés. Lucas admet que Simone connaît la vérité, mais il est clair que Blue et Mika ne savent toujours pas quand ils entrent dans l’ascenseur. Amélia en a assez. Elle oblige Lucas à purifier l’air.

Lucas dit aux stagiaires et à Nick que la sœur d’Amelia est sa mère. « Je suis un berger », dit-il. Au milieu de cette révélation, les stagiaires sont naturellement nerveux après l’e-mail de Meredith. « Ce programme concerne plus d’une personne. Vous êtes le programme », leur dit Nick, apaisant leurs craintes.

En se préparant pour le Whipple, Nick dit à Lucas qu’il est “assez bon” pour se faire un nom. Richard se rend chez Nick pour lui demander s’il devrait également s’attendre à sa démission. Nick n’a honnêtement aucune idée de ce qui se passe avec Meredith. Richard veut juste être préparé à tous les niveaux.

Meredith et Nick discutent de son déménagement

Meredith et Nick ont ​​enfin une conversation sur le déménagement avant l’opération. Il ne sait pas comment aborder cela parce qu’il ne veut pas dire la mauvaise chose. “Je veux me battre pour nous. Je veux essayer », dit Meredith. Nick est contrarié qu’elle ait accepté ce déménagement sans même en parler avec lui. « Je vous soutiens parce qu’il n’y a pas d’autre réponse », dit-il.

Winston rejoint Maggie pour aider à emballer la maison de Meredith. Il lui dit qu’il envisage de prendre cette bourse pour la chirurgie vasculaire. Maggie accuse Winston de changer de spécialité pour rester loin de lui. Winston jure que ce n’est pas ça. Il croit que s’ils continuent à travailler ensemble, ils n’y arriveront pas.

Winston est prêt à abandonner le cardio pour leur relation. “C’est le contraire de ce que je veux”, dit Maggie. Pour Winston, c’est simple. “Tu es ma passion, Maggie”, dit Winston. Maggie admet pleinement qu’elle ne le respecte pas pour cela. Soudain, leur conversation est interrompue lorsque la foudre frappe la maison.

Lorsque Lucas semble s’éloigner, Meredith l’expulse de la chirurgie Whipple. Simone le remplace. Richard et Bailey regardent depuis la galerie, et il essaie de la persuader de prendre la relève en tant que chef de la chirurgie. “Personne ne peut gérer cet endroit comme vous”, dit-il. L’attention de Bailey est uniquement sur la clinique.

Meredith fait face à une autre tragédie

Bailey reçoit un appel de Ben à propos de ce qui se passe chez Meredith. Richard se précipite en chirurgie pour parler à Meredith. Il y a un incendie chez Meredith, et personne ne peut joindre Winston et Maggie.

Meredith rentre immédiatement chez elle. Tout le monde est sain et sauf, mais le feu fait toujours rage. Meredith et les enfants sont obligés de regarder les pompiers tenter de sauver leur maison. Maggie révèle qu’elle a réussi à sauver le post-it bien-aimé de Meredith et Derek.

Après une intervention chirurgicale complexe, Mika est abasourdi par Teddy. “Vous êtes une chirurgienne patronne badass, et je veux être vous quand je serai grand”, dit Mike. Après avoir entendu cet éloge, Owen dit à Teddy qu’elle devrait postuler pour être chef de la chirurgie.

Blue révèle à Jules qu’il n’est entré dans aucune école de médecine aux États-Unis. Il était un étudiant hétéro au lycée, mais ses notes ont chuté à l’université lorsque sa mère est tombée malade et est décédée plus tard.

Lucas est frustré après avoir été expulsé de l’opération de Meredith. Simone essaie de calmer ses esprits. Il lui crie dessus par colère et elle lui dit qu’il devrait la remercier de l’avoir sauvé. Ils partagent un baiser passionné, mais Simone coupe court. « Je ne peux pas », dit-elle. Quand il demande pourquoi, elle répond : « Parce que je ne peux pas.

À la suite de la tempête, la clinique de Bailey peut officiellement ouvrir. Elle porte le nom de sa mère, Elena Bailey, la femme qui a contribué à faire de Bailey la femme qu’elle est aujourd’hui.