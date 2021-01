Le milieu de terrain américain Weston McKennie s’est fait cambrioler sa maison lors de la victoire de la Juventus en quart de finale de la Coppa Italia sur SPAL mercredi, a confirmé l’équipe italienne à ESPN.

Les voleurs ont pu repartir avec des chaussures et des vêtements de marque, ainsi que plusieurs autres objets de valeur.

Compte tenu du moment choisi, les perspectives initiales sont que le vol a été planifié avec la connaissance que McKennie jouerait pour la Juventus à ce moment-là. Il a alerté les autorités le lendemain lorsqu’il est rentré chez lui et la police médico-légale a fouillé les chambres à la recherche d’ADN potentiel.

– Serie A sur ESPN +: diffusez des jeux et des rediffusions en direct (États-Unis uniquement)

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Vous n’avez pas ESPN? Accéder immédiatement

McKennie a passé la majeure partie de la victoire 4-0 contre SPAL sur le banc des remplaçants, où il a été présenté en remplacement de Nicolo Fagioli à la 87e minute.

Le joueur de 22 ans a connu un début de vie impressionnant à la Juve depuis son arrivée en prêt de Schalke cet été.

Il a disputé 21 matches toutes compétitions confondues et marqué quatre buts – dont trois lors du derby contre Turin et des victoires à l’extérieur contre Barcelone et le leader de la Serie A, l’AC Milan.

La Juve est à sept points de Milan avec un match en cours, alors qu’elle affrontera une demi-finale de la Coppa Italia contre l’Inter Milan et un affrontement en huitièmes de finale de Ligue des champions avec le FC Porto.