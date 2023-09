La maison de Marilyn Monroe bénéficie d’un sursis temporaire en cas de démolition

La maison de Marilyn Monroe à Brentwood a obtenu un sursis temporaire de démolition après un vote unanime du conseil municipal de Los Angeles vendredi.

La conseillère Traci Park se précipitait contre la montre pour sauver la dernière résidence de Monroe après avoir appris mercredi que le propriétaire, Glory of the Snow Trust, avait demandé un permis pour faire démolir l’emblématique résidence coloniale espagnole.

« Immédiatement, mon équipe et moi sommes passés à l’action. … Mais malheureusement, le ministère de la Construction et de la Sécurité a délivré un permis de démolition avant que mon équipe et moi puissions intervenir pleinement et résoudre ce problème », a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse tenue peu avant la réunion du conseil municipal de vendredi.

La conseillère du 11e district portait du rouge à lèvres et coiffait ses cheveux blonds courts à la Monroe alors qu’elle donnait un discours passionné annonçant qu’elle présenterait une motion pour lancer l’examen du statut de monument culturel historique pour la maison de Monroe.

« Je suis ici avec vous aujourd’hui en tant que gardien du quartier qui abrite la résidence finale bien-aimée de Marilyn Monroe. Je suis également ici aujourd’hui en tant que défenseur de la riche histoire et du patrimoine de notre ville », a déclaré Park.

La motion présentée au conseil appelait à une action immédiate pour initier l’examen de la maison en tant que monument historique et culturel de la ville. Il a en outre déclaré que cela ne priverait le propriétaire d’aucun droit, mais a déclaré que les mérites historiques et culturels du bien devaient être évalués.

De nombreux Angelenos se sont prononcés sur la question lors de la partie de commentaires publics de la réunion. Certains ont critiqué l’urgence de préserver la maison de Monroe alors que la ville est confrontée à une crise des sans-abri, tandis que d’autres ont évoqué l’importance d’honorer les femmes en sauvant la maison.

« Préserver notre histoire est une dignité que nous, les Angelenos, avons », a déclaré Stacey Segarra-Bohlinger, représentante du conseil de quartier de Sherman Oaks. « Il est de notre devoir et de notre honneur de préserver et de protéger les monuments historiques. Les promoteurs détruisent notre ville pour leur gain personnel. C’est une honte et cela ne devrait pas être autorisé.

Le conseil municipal a ensuite voté à l’unanimité aller de l’avant dans l’examen de la maison pour le statut de monument historique et culturel.

« C’est une grande victoire pour le moment », a déclaré Park au Times dans une interview après la réunion. « Le plus important dans ce que nous avons réalisé aujourd’hui est que cela déclenche automatiquement et immédiatement une suspension temporaire de tous les permis de construire pendant que cette question est examinée par la commission du patrimoine culturel et le conseil municipal. »

Quant au propriétaire immobilier – Glory of the Snow Trust, dont l’administrateur est Andrew Sahure – les documents publiés vendredi par le département de la construction et de la sécurité de la ville et partagés par le bureau de Park indiquaient que le département avait l’intention de révoquer les permis de démolition.

C’est la première étape majeure vers la sauvegarde de la maison. À l’avenir, le problème sera transmis au Bureau des ressources historiques pour recherche, évaluation et analyse. Il sera ensuite transmis à la Commission culturelle historique pour des conclusions et des recommandations qui seront ensuite renvoyées au conseil municipal au complet. L’ensemble du processus doit être terminé dans les 75 jours.

« Cela a été un véritable tourbillon pendant 48 heures », a déclaré Park au Times. « Nous sommes tous extrêmement soulagés que les choses se soient déroulées comme elles l’ont fait aujourd’hui. »

Lors de la conférence de presse de Park, elle a souligné l’importance de lutter contre la démolition de la seule maison que l’acteur de « Some Like It Hot » ait jamais possédée.

« Comme les centaines de personnes du monde entier qui ont contacté mon bureau au cours des dernières 48 heures, je suis extrêmement préoccupé par cette situation et je reconnais la nécessité d’une action urgente de la part de la ville », a déclaré Park.

« Pour les gens du monde entier, Marilyn Monroe était plus qu’une simple icône du cinéma. Son histoire, depuis son enfance difficile dans des orphelinats et des familles d’accueil jusqu’à devenir une sensation mondiale, est un brillant exemple de ce que signifie surmonter l’adversité.

Le membre du conseil a cité Monroe dans son discours, disant : « Parfois, les bonnes choses s’effondrent pour que des choses encore meilleures puissent s’assembler. »

Park a déclaré que cette déclaration faisait écho au parcours de vie de l’acteur, qu’elle a qualifié de « témoignage de tous ceux qui ont affronté des difficultés et les ont surmontées ».

« Son chemin était semé d’embûches, mais elle ne connaissait aucune limite et elle a laissé une marque indélébile à Hollywood et dans le monde entier. Malgré son statut d’icône, Marilyn Monroe s’est constamment battue pour obtenir une rémunération équitable, gagnant souvent bien moins que les hommes et bien moins que ce qu’elle valait réellement. Un problème que les femmes luttent encore aujourd’hui pour corriger.

Park a déclaré que la maison de Monroe à Brentwood constituait un « rappel touchant de ses derniers jours » et était un endroit où la starlette en difficulté, décédée en 1962 à l’âge de 36 ans, a trouvé la paix. La star a trié sur le volet lors de ses voyages à travers le monde « chaque détail de la maison, de ses plafonds aux poutres en bois jusqu’aux carrelages », a-t-elle déclaré.

La résidence, construite en 1929, était la seule maison que l’actrice possédait de manière indépendante. Monroe a acheté la propriété au début des années 1960, après la fin de son troisième mariage avec le dramaturge Arthur Miller, pour 75 000 $.

Plus tôt cette année, le propriétaire de la maison a été répertorié sous le nom de Glory of the Snow LLC, géré par le gestionnaire de fonds spéculatifs d’Emerald Lake, Dan Lukas, et son épouse., Anne Jarmain. Lukas et Jarmain n’ont pas répondu à la demande de commentaires du Times.

Ils ont acheté l’hacienda de 2 900 pieds carrés pour 7,25 millions de dollars en 2017. En juillet, Glory of the Snow LLC a vendu la propriété à Glory of the Snow Trust, c’est-à-dire Sahure, pour 8,35 millions de dollars. Selon Park, Sahure n’a soumis aucun plan indiquant ce qu’il compte faire de la propriété après la démolition de la maison.

« Cette maison est bien plus qu’un simple bâtiment en brique et mortier. C’est un symbole de son voyage et de notre identité en tant qu’Angelenos », a déclaré Park. « L’inquiétude mondiale qui a envahi mon bureau ces derniers jours concernant la démolition potentielle de ce site historique réaffirme son importance. Le sentiment dominant ici est clair : cette maison doit être préservée en tant qu’élément crucial de l’histoire, de la culture et de l’héritage d’Hollywood et de la ville de Los Angeles.

La rédactrice du Times, Julia Wick, a contribué à ce rapport.