La maison de Los Angeles de Tina Knowles s’est fait voler 1 million de dollars en argent et en bijoux

Le BeyHive chante passionnément « Cuff It » dans l’espoir que la police arrêtera les voleurs responsables du cambriolage Chez Tina Knowles-Lawson résidence.

Comme TMZ rapports, les auteurs ont volé sept chiffres en espèces et en bijoux à la mère de Beyoncé et ils ont réussi en retirant tout le coffre-fort de son domaine de la région de Los Angeles.

Mama Knowles a été informée du vol après qu’un membre de son camp s’est arrêté chez elle mercredi matin et a remarqué le coffre-fort manquant. Heureusement, la femme de 69 ans était hors de la ville lorsque les voleurs ont envahi sa maison. On ne sait toujours pas comment ils sont entrés dans la maison et ont enlevé le coffre-fort.

Les forces de l’ordre ont enquêté en recherchant des séquences vidéo et en interrogeant les voisins du natif du Texas. Il n’y a pas encore de piste.

Puisqu’il n’y avait aucun signe d’entrée forcée, un utilisateur de Twitter a conclu qu’il s’agissait d’un « travail interne » et plusieurs autres fans ont accepté, dont un qui a écrit ;

« C’est quelqu’un qu’elle connaît. Comment savent-ils où se trouve le coffre-fort et prendraient-ils le temps de le desserrer avec l’alarme (je suis sûr qu’elle et son mari l’ont fait) se déclencher? C’est quelqu’un qui sait probablement comment le désarmer.

Quelqu’un d’autre a plaisanté en disant que Blue Ivy, qui avait brûlé la tournée de la Renaissance avec sa maman, avait les fonds pour rembourser sa grand-mère, en tweetant : « Ne t’inquiète pas, Blue vient de casser sa banque de porcelaine et de la rendre à grand-mère. »

Plus tôt cette semaine, Knowles a fait la fête lors de la soirée étoilée du 4 juillet organisée chaque année par le PDG de Fanatics, Michael Rubin. Elle s’est arrêtée avec la meilleure amie de Beyonce, Kelly Rowland, partageant un clip chevauchant un fouet avec le haut vers le bas.

Mme Knowles a écrit dans la légende : « En route pour une incroyable soirée blanche dans les Hamptons hier soir avec @kellyrowland, elle était notre chauffeur ! ❤️en écoutant Marvin Gaye ! @angiebeyince et douce Andrea @dre418.

Jay et Bey étaient également présents, en plus de Lil Baby, La La, Coco JonesKevin Hart et Leonardo DiCaprio.

Tina Knowles-Lawson a signalé un précédent incident à son domicile

Il y a eu un incident bizarre au domicile de l’ancienne esthéticienne plus tôt cette année, bien qu’il soit beaucoup moins grave.

En avril, il y a eu un autre incident au domicile de la mère de Solange. Cela a abouti à l’arrestation d’un homme surpris en train de lancer des pierres sur sa boîte aux lettres. L’individu s’est enfui des lieux lorsque les flics sont arrivés, mais a rapidement été rattrapé.

Knowles n’a pas déposé de rapport ni porté plainte pour des raisons inconnues.

On peut se sentir complètement violé lorsque ses biens lui sont arrachés. Espérons que la famille royale trouvera la paix et que les forces de l’ordre traduiront en justice les paysans qui les ont volés.