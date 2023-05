La maison de Los Angeles de Shannon Sharpe cambriolée – 1 million de dollars de marchandises volées

La maison de Los Angeles de Shannon Sharpe a été la cible d’un vol et des voleurs auraient emporté 1 million de dollars de biens coûteux.

Notre oncle préféré s’est fait connaître pour son goût exquis et son sens de la mode et tout au long de la saison, il a été aperçu sur le court lors des matchs des Lakers frais de la tête aux pieds. Si vous regardez Incontesté vous remarquerez également qu’il a un faible pour les montres très chères et que Sharpe porte rarement le même garde-temps en une semaine.

Selon TMZles mauvaises personnes ont remarqué l’affinité de Sharpe pour les belles choses et ont ciblé sa maison lors d’un vol.

Les autorités ont déclaré à la publication que le 19 mai, son domicile avait été cambriolé alors qu’il était en train de dîner. Apparemment, il n’y avait aucun signe d’entrée par effraction et les voleurs se sont enfuis avec 1 million de dollars de montres, de bijoux et de sacs de créateurs. La police enquête sur le vol mais pour l’instant aucune arrestation n’a été effectuée.

Shannon Sharpe prend maintenant les choses en main et a versé 50 000 $ de son propre argent en récompense des informations menant à une arrestation et à une condamnation.

En l’absence de signes d’effraction, des questions se posent quant à savoir s’il s’agissait ou non d’un travail interne par quelqu’un que l’hôte connaît. Nous devrons attendre et voir ce que la police découvrira, mais heureusement, personne n’était à la maison ou blessé lors du vol.