La maison de la représentante du GOP de Caroline du Sud, Nancy Mace, vandalisée avec des graffitis « anarchistes », déclenchant une enquête policière – RT USA News

La représentante républicaine Nancy Mace de Caroline du Sud a affirmé que sa maison avait été frappée par des vandales, qui ont défiguré la maison avec des blasphèmes et des slogans politiques, incitant la police à enquêter sur une série d’incidents similaires dans la région.

La députée s’est rendue sur Twitter mardi matin pour signaler l’incident, partageant des photos des graffitis tout en dénonçant les vandales dans un long fil.

« Tôt le matin du Memorial Day, ma maison, où j’élève mes deux enfants, a été vandalisée avec des symboles Antifa et des blasphèmes », a-t-elle écrit, faisant apparemment référence à un symbole «A» peint à la bombe sur une passerelle devant sa maison. «Bien que mes enfants et moi soyons heureusement bien, ces actes criminels sont inacceptables, quelle que soit votre politique.»

Il existe une différence significative entre les manifestations non violentes et les actes criminels d’intimidation et de vandalisme.

Aux petites heures du matin du Memorial Day, ma maison, où j’élève mes deux enfants, a été vandalisée avec des symboles Antifa et des blasphèmes. Bien que mes enfants et moi soyons heureusement bien, ces actes criminels sont inacceptables, quelle que soit votre politique. pic.twitter.com/OIN5byPp0I – Nancy Mace (@NancyMace) 1 juin 2021

Le graffiti comprenait également deux slogans anarchistes, « Ni dieux ni maitres » et « Tous les politiciens sont des salauds » aussi bien que « Passez la loi pro » – une référence à la loi sur la protection du droit d’organisation, une législation qui donnerait du pouvoir aux syndicats et étendrait les protections du travail, telles que le droit de négociation collective.

Plus tard mardi, Mace a également posté des images sur YouTube montrant le vandalisme, où elle a déploré que «Mes enfants ne sont même pas en sécurité sur le porche de leur propre maison.»

Cependant, les critiques ont rencontré le législateur du GOP avec un certain scepticisme, l’auteur Bess Kalb suggérant même que Mace avait fabriqué tout l’incident elle-même, affirmant que la représentante avait défiguré sa propre maison tout en revêtant son chapeau d’analyste d’écriture amateur en utilisant un échantillon de la calligraphie de Mace trouvé en ligne. L’écrivain a également mis au défi Mace de produire des images de caméra de sonnette qu’elle prétendait être « clairement visible » devant sa porte d’entrée, mais n’a pas reçu de réponse publique.

Ne pas gérer la crise pour vous, mais vous devriez sortir votre vidéo de caméra de sonnette bien visible et expliquer cette série de coïncidences étranges ou vous devriez probablement démissionner, @NancyMace. – Bess Kalb (@bessbell) 1 juin 2021

Malgré les allégations d’un montage, le service de police de Charleston a noté plusieurs incidents de vandalisme à proximité de la maison de Mace à Daniel Island ces dernières semaines, selon les médias locaux. En plus de la résidence, quatre parcs à proximité ont également été touchés par des graffitis, dont certains comprenaient également des symboles et des slogans anarchistes «A» en faveur de Black Lives Matter.

De plus, l’incident au domicile de Mace marque son deuxième affrontement avec des vandales au cours de l’année dernière, avec des blasphèmes gravés dans sa voiture en octobre dernier, alors qu’elle était encore candidate au Congrès.

Le maire de Charleston, John Tecklembourg, a condamné le récent vandalisme dans un communiqué mardi, insistant sur « nous ne dégradons pas les monuments et nous ne vandalisons pas les maisons des gens. »

La décence humaine de base n’est pas une question politique – et les personnes qui ne comprennent pas cela seront punies avec toute la rigueur de la loi.

Mace n’est pas le seul homme politique américain à voir sa maison dégradée ces derniers mois, et les vandales ne se sont pas limités aux législateurs républicains. En janvier, le domicile de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a été touché par des graffitis portant des slogans politiques, les coupables laissant également une traînée de faux sang et une tête de porc à la porte de son garage.

L’été dernier, une vague de destruction de monuments et de statues à travers le pays – dont beaucoup honorent les généraux confédérés et les dirigeants politiques – a incité le président de l’époque, Donald Trump, à menacer de 10 ans de prison pour vandales. Il a également créé un groupe de travail fédéral relevant du Department of Homeland Security pour protéger les monuments commémoratifs, voyant des agents déployés aux côtés de la police locale à cette fin.





Aussi sur rt.com

« Nous voulons tout »: la « maison de Pelosi » défigurée par des graffitis « Annuler le loyer » et la tête de PIG laissée dans l’allée (PHOTOS)







Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!