La maison de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, ciblée dans l’attaque contre son mari – Kelowna Capital News

L’intrus qui a attaqué le mari de la présidente Nancy Pelosi dans leur maison de San Francisco l’a confronté en criant “Où est Nancy, où est Nancy?” selon une personne informée de la situation et ayant obtenu l’anonymat pour en discuter.

Paul Pelosi a été agressé et roué de coups par un agresseur armé d’un marteau qui a fait irruption chez eux vendredi matin, selon des sources proches de l’enquête.

Pelosi, 82 ans, a subi des blessures contondantes à la tête et au corps, selon deux personnes qui ont parlé à l’Associated Press sous couvert d’anonymat pour discuter de l’enquête en cours.

L’attaque n’était pas aléatoire; l’agresseur a spécifiquement ciblé la maison, ont déclaré les gens. L’agresseur était en garde à vue.

Pelosi était soigné par des médecins pour des ecchymoses, un gonflement grave et d’autres blessures. Le porte-parole de Nancy Pelosi, Drew Hammill, a déclaré qu’il devait se rétablir complètement.

“Le président et sa famille sont reconnaissants aux premiers intervenants et aux professionnels de la santé impliqués et demandent la confidentialité pour le moment”, a déclaré Hammill dans un communiqué.

Bien que les circonstances de l’attaque ne soient pas claires, l’attaque soulève des questions sur la sécurité des membres du Congrès et de leurs familles, car les menaces contre les législateurs sont à un niveau record près de deux ans après l’insurrection meurtrière du Capitole. L’attaque survient également à peine 11 jours avant les élections de mi-mandat au cours desquelles la criminalité et la sécurité publique sont devenues les principales préoccupations des Américains.

En 2021, la police du Capitole a enquêté sur environ 9 600 menaces proférées contre des membres du Congrès, et des membres ont été violemment attaqués ces dernières années. L’ancienne représentante Gabrielle Giffords, D-Arizona, a reçu une balle dans la tête lors d’un événement devant une épicerie de Tucson en 2011, et le représentant Steve Scalise, R-La., A été gravement blessé lorsqu’un homme armé a ouvert le feu sur un républicain du Congrès entraînement de l’équipe de baseball en 2017.

Les membres du Congrès ont reçu des dollars supplémentaires pour la sécurité de leur domicile, mais certains ont réclamé plus de protection car les gens se sont présentés chez eux et les membres ont reçu un nombre croissant de communications menaçantes.

La police du Capitole, chargée de protéger les dirigeants du Congrès, a déclaré que Nancy Pelosi était avec son groupe de protection à Washington au moment où son mari a été attaqué. Elle venait de rentrer cette semaine d’une conférence sur la sécurité en Europe et doit donner le discours d’ouverture d’un événement de plaidoyer samedi soir avec le vice-président Kamala Harris.

La police du Capitole a déclaré que le FBI et la police de San Francisco enquêtaient également. Le suspect est sous la garde de la police de San Francisco.

Souvent aux côtés de Nancy Pelosi lors d’événements officiels à Washington, Paul Pelosi est un riche investisseur qui reste en grande partie sur la côte ouest. Ils ont cinq enfants adultes et de nombreux petits-enfants. Les deux sont mariés depuis 59 ans.

Plus tôt cette année, Paul Pelosi a plaidé coupable de délit de conduite sous l’influence d’accusations liées à un accident en mai dans la région viticole de Californie et a été condamné à cinq jours de prison et trois ans de probation.

Le président Joe Biden et les législateurs des deux parties ont réagi à l’agression avec choc et ont exprimé leurs meilleurs vœux à la famille Pelosi.

“Ce qui est arrivé à Paul Pelosi était un acte ignoble”, a déclaré le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, DN.Y. “J’ai parlé avec la présidente Pelosi plus tôt ce matin et j’ai transmis ma plus profonde préoccupation et mes vœux les plus sincères à son mari et à leur famille, et je lui souhaite un prompt rétablissement.”

“Nous avons assisté à de nombreux événements avec les Pelosis au cours des 2 dernières décennies et nous avons eu de nombreuses occasions de parler de nos deux familles et des défis de faire partie d’une famille politique. En pensant à la famille Pelosi aujourd’hui », a tweeté le sénateur Roy Blunt, R-Mo.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré que le président Joe Biden avait également été en contact avec Nancy Pelosi.

« Le président prie pour Paul Pelosi et pour toute la famille de la présidente Pelosi », a déclaré Jean-Pierre. « Ce matin, il a appelé la présidente Pelosi pour exprimer son soutien après cette horrible attaque. Il est également très heureux qu’un rétablissement complet soit attendu. Le président continue de condamner toute violence et demande que le désir d’intimité de la famille soit respecté.

La maison Pelosi dans le quartier riche de Pacific Heights a été le théâtre de plusieurs manifestations au cours des dernières années. Après que Nancy Pelosi a été vue en vidéo en train de se faire coiffer dans un salon alors que beaucoup étaient fermées pendant la pandémie de coronavirus, les stylistes ont manifesté à l’extérieur avec des fers à friser. Des membres de la communauté chinoise ont manifesté à l’extérieur récemment avant le voyage de Pelosi à Taiwan. Et pendant les débats sur le plan de relance fédéral, les manifestants ont griffonné des pancartes d’anarchie à la peinture noire sur la porte du garage, ainsi que “annuler le loyer” et “nous voulons tout”.

—Kevin Freking, Michael Balsamo et Colleen Long, Associated Press