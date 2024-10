La maison de la Nouvelle-Écosse est « un appareil d’observation du paysage »

Ouvrez cette photo dans la galerie : Trevor Kennedy/Trevor Kennedy/Images de capture oculaire

71, chemin Hell Point, Kingsburg, Nouvelle-Écosse

Prix ​​demandé : 3,5 millions de dollars

Impôts : N / A

Taille du lot : 19,75 acres

Agents : Piers Baker, Duckworth Immobilier

La trame de fond

Les New-Yorkais Peter Schneirla et Caroline Boillod connaissaient peu la Nouvelle-Écosse lorsqu’ils se sont installés dans le Sunday New York Times un matin de 2003, mais le titre « bonnes affaires à travers la frontière » a piqué leur curiosité.

Bientôt, le couple envisageait de visiter la province de la côte Est, que le Times décrivait comme une alternative abordable aux Hamptons et à Cape Cod.

M. Schneirla est un gemmologue qui a occupé des postes de direction chez Tiffany & Co. et Harry Winston Inc., et Mme Boillod menait alors une carrière dans la finance. De leur point de vue à Manhattan, la description dans l’article de kilomètres de côtes désertes semblait idyllique.

« J’ai toujours été plongé dans la nature », explique M. Schneirla, qui compte la pêche à la mouche parmi ses activités.

Au Cap-Breton, il a été attiré par une ferme ovine isolée où les saumons remontent le courant, mais Mme Boillod a été davantage séduite par le village de Kingsburg, sur la rive sud de la province.

Ils étaient tous deux intrigués par la riche histoire et la culture maritime de la Nouvelle-Écosse.

« Nous ne sommes en aucun cas des habitants des Hamptons », dit Mme Boillod à propos de l’enclave riche qui attire de nombreux New-Yorkais fortunés et des célébrités.

Le couple a acheté un cottage gothique victorien à Kingsburg et a passé ses séjours d’été à explorer les sentiers qui serpentent à travers les trois promontoires accidentés de la région.

« Le matin, c’était l’heure des chiens », raconte Mme Boillod à propos des randonnées avec leur berger allemand le long de la plage de Hirtle, longue de trois kilomètres. « Vous pouvez marcher tout le long de la plage si la marée est bonne. »

Avec le temps, le couple a acheté un terrain vacant en vue de construire une nouvelle maison contemporaine.

De temps en temps, ils discutaient de projets avec un autre résident de Kingsburg : l’architecte de renommée internationale Brian MacKay-Lyons.

«Nous le croisions sur la plage ou allions chez lui», explique M. Schneirla.

Le couple n’avait pas dépassé la phase de planification lorsque Hill House a atterri sur le marché. La maison située sur un drumlin surplombant l’océan Atlantique a reçu la Médaille d’excellence du lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse pour MacKay-Lyons Sweetapple Architects en 2004.

Kingsburg est un petit village et M. Schneirla et Mme Boillod connaissaient déjà les propriétaires d’origine, qui étaient basés aux Pays-Bas.

M. Schneirla et Mme Boillod ont abandonné leur propre projet et ont acheté la propriété de Hell’s Point en 2014.

La maison aujourd’hui

Selon les mots de M. MacKay-Lyons, Hill House est « avant tout un dispositif d’observation du paysage ».

« Comme un appareil photo, il cadre des vues à 360 degrés des paysages naturels et culturels pour un client photographe paysagiste », indique la description écrite du projet par l’entreprise.

Il y a deux bâtiments : une résidence principale et, de l’autre côté de la cour, une maison d’amis plus rustique. M. MacKay-Lyons a surnommé cette maison « la grange », qui offre une cuisine et une salle à manger à aire ouverte ainsi que deux chambres supplémentaires et une mezzanine.

« Il l’a adapté à ce terrain tout à fait unique », explique M. Schneirla à propos de l’architecte. « Brian est un artisan. »

Ensemble, les deux bâtiments offrent 2 750 pieds carrés d’espace intérieur avec trois pièces actuellement utilisées comme chambres.

Il y a aussi un grand espace pouvant servir d’atelier ou de studio dans la grange.

La maison est située sur la colline pour recevoir l’énergie solaire passive du lever au coucher du soleil, et les sols en béton poli sont chauffés par une chaleur radiante.

Pour résister aux violentes tempêtes de l’Atlantique Nord, la maison et la grange tournent leur croupe vers l’extérieur contre le vent, tandis que les murs de verre se font face de l’autre côté de la cour.

« Nous sommes allés là-haut dans presque tous les types de temps imaginables », explique M. Schneirla. « On pourrait penser que c’est exposé, mais c’est hermétique. C’est vraiment ancré.

Selon MacKay-Lyons Sweetapple, des murs bas en béton créent un microclimat abrité dans la cour, inspiré des forts celtiques néolithiques.

Dans la maison principale, le salon principal à aire ouverte combine la cuisine avec salle à manger et salon. L’intérieur présente des détails minimes, avec des armoires en érable et des comptoirs en pierre ollaire sous un plafond incliné en pruche.

Au-delà du salon et de la salle à manger se trouvent la chambre principale et la salle de bains. Une bibliothèque et un bureau à domicile offrent une vue sur le paysage jusqu’à la mer.

«C’est absolument la meilleure vue au monde», déclare M. Schneirla.

La photographe paysagiste avait sa chambre noire au sous-sol, ainsi qu’un sauna.

Lorsque M. Schneirla et Mme Boillod sont devenus les nouveaux propriétaires, ils ont rénové le niveau inférieur et transformé la chambre noire en salle multimédia.

« Il n’y avait pas de place pour une télévision », dit Mme Boillod à propos du niveau supérieur, « car tout est en verre ».

Ils ont également ajouté un bar et un garde-manger.

À l’extérieur, le couple a fait remplacer les terrasses en bois par du béton.

Après quelques années, M. Schneirla a modernisé les fenêtres et a fait installer deux nouveaux toits métalliques à joints debout résistants aux tempêtes.

La maison dispose également d’une connexion Internet haut débit, avec tous les câbles enterrés sous terre pour ne pas gâcher la vue.

«C’est une maison intelligente moderne», déclare M. Schneirla à propos de la technologie.

Après avoir quitté New York, le couple avait prévu de partager son temps entre la Nouvelle-Écosse et leur autre domicile à Key West, en Floride, mais ils trouvent difficile de voler avec deux chiens et le trajet prend plusieurs jours.

«Nous sommes très attachés à nos amis à quatre pattes», déclare M. Schneirla.

Ils ont décidé de vendre Hill House avec les meubles inclus.

À l’extérieur, M. MacKay-Lyons a revêtu la maison de matériaux traditionnels des Maritimes.

« Une enveloppe unie et résistante aux intempéries composée de bardeaux de cèdre de l’Est et de pruche locale cède la place à l’intérieur à une qualité chaleureuse semblable à celle d’une lanterne », explique l’architecte.

La meilleure fonctionnalité

M. Schneirla est un peintre paysagiste qui aime se promener à travers les champs jusqu’à la forêt côtière de conifères et les basses terres de feuillus mixtes jusqu’aux 65 pieds de rivage rocheux.

« Ce n’est pas pour rien qu’on l’appelle Hell’s Point », dit-il. « C’est très dramatique avec les falaises et les vagues. »

Il installe parfois son chevalet sur le pont extérieur et observe au loin les baleines et les fous de Bassan.

«C’est vraiment un endroit magique et ressourçant.»