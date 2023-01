La maison de la légende australienne du tennis Margaret Court visée par un cambriolage, selon un rapport

La maison de Perth de la légende australienne du tennis Margaret Court aurait été prise pour cible lors d’un cambriolage le jour de l’Australie.

Deux personnes d’Edgewater, âgées de 33 et 34 ans, ont été inculpées après le vol de médailles et de récompenses lors du cambriolage de l’ancienne star du tennis n ° 1 mondiale et de la maison de City Beach du ministre chrétien conservateur, a rapporté The Age.

Une porte-parole de la police d’Australie-Occidentale a déclaré que des voleurs seraient entrés par effraction par la porte d’entrée et auraient fouillé dans la propriété jeudi soir.

«Les détectives de Perth ont inculpé deux hommes pour un cambriolage aggravé. “Il sera allégué vers 20 heures, deux hommes ont pénétré dans les lieux par la porte d’entrée principale”, a-t-elle précisé.

“Une fois à l’intérieur, il sera en outre allégué que l’accusé a fouillé dans la propriété de la victime et a volé un certain nombre d’objets, notamment des récompenses, des médailles et des bijoux”, a-t-elle ajouté.

Selon la police, un certain nombre d’objets se trouvaient dans la brousse et les jardins à proximité.

Le joueur de 80 ans est considéré comme l’un des plus grands de tous les temps du sport, ayant remporté 24 titres majeurs en simple à l’ère Open. Elle a pris sa retraite du tennis en 1977 et a un court de tennis qui porte son nom à Melbourne Park, qui accueille l’Open d’Australie.

